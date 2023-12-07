Лубінець: Найбільша зафіксована втрата ваги українця в російському полоні – 77 кілограмів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 грудня 2023

Після повернення додому з російського полону українські громадяни перебувають у важкому стані. 

"Найбільша офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону 77 кілограмів",повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції з прав людини "Свобода або страх".

За його словами, окрім військовополонених, у російському полоні наразі перебуває близько 28 тисяч цивільних українців.

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Переповідаючи історію колишнього ув’язненого, він розповів, що в полоні українців годують "чимось схожим на зафарбовану воду". 

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Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото з Facebook

Омбудсман зауважив, що Україна не має можливості з'ясувати точні місцеперебування та кількість своїх громадян, яких РФ тримає в полоні.  

Лубінець додав, що росіяни навіть забороняють людям писати листи. 

Раніше ми розповідали, як 17-річна Мія Леймберг разом зі своїм ши-тцу Беллою 2 місяці пробули в полоні ХАМАС. 

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