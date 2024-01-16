Є сумніви щодо віку: померлого пса Бобі позбавили титулу "найстарішого у світі"

У мастифа Бобі з Португалії тимчасово забрали титул "найстарішого пса" у світі через розслідування, зумовлене сумнівами щодо його віку.

У представників Книги рекордів Гіннеса виникли сумніви, що пес прожив понад 31 рік, пише The Guardian.

За словами ветеринарної лікарки Карен Бейкер Бобі прожив 31 рік та 165 днів, що дорівнює понад 200 людським рокам.

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У лютому 2023-го у пес став найстарішою живою собакою у світі, а після смерті у жовтні того ж року – отримав титул найстарішого собаки в історії.

Фото з соціальних мереж

Однак його вік спантеличив як ветеринарів, так і користувачів в соцмережах.



Деякі спостерігачі відзначили, що на зображенні Бобі в 1999 році мав лапи іншого кольору на відміну від собаки, який помер у Португалії 21 жовтня 2023 року.

Натомість ветеринари заявили, що Бобі зареєстрований у національній базі даних домашніх тварин – такі записи зазвичай базувалися даних від власників.

Після смерті пса також провели генетичне тестування, яке підтвердило його старість, однак відомостей щодо точного віку не отримали.

Книга рекордів Гіннеса наприкінці жовтня 2023 року обіцяла з'ясувати достовірність даних щодо віку Бобі - розслідування розпочали 16 січня 2024 року.

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"Поки триває наш огляд, ми вирішили тимчасово призупинити обидва титули рекордів за найстарішою собакою, що живе, і назавжди, доки не буде зроблено всі наші висновки", – заявили в організації з рекордів.

До смерті Бобі найстаршим зареєстрованим псом був австралійський пастуший собака Блюї, який помер в 1939 році у віці 29 років і п'яти місяців.