На Хмельниччині суд виніс вирок чоловікові, який протягнув вагітну корову за трактором

Красилівський районний суд Хмельницької області виніс вирок 22-річному Володимиру Кривіцькому, якого обвинувачували у крадіжці шкільних ноутбуків і знущанні з вагітної корови наприкінці травня 2023 року.

Чоловіка визнали обмежено осудним і присудили п'ять років обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком два роки. Також суд стягнув з нього вісім тисяч гривень моральної компенсації на користь власниці корови.

Під час розгляду справи у суді Володимир Кривіцький визнав вину в інкримінованих йому обвинуваченнях і вибачився перед власницею корови.

Реклама:

Захисник Кривіцького просив врахувати нібито щире каяття підзахисного, а також його хворобу – у тексті вироку зазначено, що обвинувачений є обмежено осудним.

ФОТО: поліція Хмельницької області

Як йдеться у матеріалах справи, 27 травня 2023 року 22-річний Володимир Кривіцький, будучи п’яним, цеглою розбив вікно та проник до Печеської гімназії Красилівської міськради. Звідти чоловік викрав чотири ноутбуки, які заховав неподалік, а потім повернувся за ними трактором, пише Zaxid.net.

Звідти він поїхав до селища Антоніни. Дорогою придбав горілки, яку розпивав у місцевому садку, де й побачив корову. Він за роги прив’язав її металевим ланцюгом до причепа трактора і рушив. Прив’язана корова не встигала бігти за трактором і приблизно за 2,5 кілометра впала.

Володимир Кривіцький продовжив тягти її дорогою, аж поки не відірвався ланцюг.

Знесилену корову знайшли у полі місцеві. Через травми тварина не могла підвестися: у неї були забої, обдерта шкіра, підірвані роги. Зоозахисники повідомляли, що після огляду ветеринара стало відомо ще й про зґвалтування корови. Щоправда, про це в тексті вироку не йдеться.

Власниця корови Людмила розповідала "УП. Життя", що тварина була вагітна і за півтора місяця мала телитися. Після знущань вона не могла їсти, бо мала вибиті деякі зуби, а лишень пила багато води. Їй довелось надавати тривале лікування.

Реклама:

Нагадаємо, раніше у Малині на Житомирщині місцеві мешканці та зоозахисники врятували зґвалтовану собаку.











