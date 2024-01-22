NASA нарешті відкрило капсулу з астероїдним пилом вартістю 1 мільярд доларів

Вчені Космічного центру імені Джонсона NASA в Х'юстоні відкрили решту зразків астероїда Бенну віком 4,6 мільярда років, які зібрала місія Osiris-Rex.

Куратори Космічного центру заявили, що вони "незадоволені" результатом, адже відкрити каністру з астероїдним пилом вдалося лише через чотири місяці після того, як вона спустилася на парашуті крізь атмосферу Землі в пустелю Юта, пише The Guardian.

Нещодавно у NASA відкрили два застряглих кріплення, які заважали дістати деякі зразки астероїда Бенну. Тепер команда кураторів змогла відкрити капсулу та витягти залишки матеріалу.

Реклама:

"Всі раді побачити залишки скарбу, який зберігає Osiris-Rex", – каже Ейлін Стенсбері, начальниця відділу Ares (Astromaterials Research and Exploration Science) у Космічного центру імені Джонсона.

Фото: NASA

Доктор Ніколь Ланнінг, кураторка Osiris-Rex, додає: "Команда кураторів продемонструвала вражаючу стійкість і виконала неймовірну роботу, щоб зняти ці вперті кріплення з головки TAGSAM. Ми надзвичайно раді успіху".

Астероїда Бенну віком 4,6 мільярда років класифікують як "потенційно небезпечний", оскільки його шанс врізатися в Землю до 2300 року оцінюють як 1 до 1750.

Більшість зразків гірських порід, які зібрала місія NASA Osiris-Rex, було вилучено незабаром після того, як капсула опинилася на Землі, але в головці пробовідбірника залишився додатковий матеріал, доступ до якого виявився важкодоступним.

Як повідомляє Los Angeles Times, команда розробила спеціальні інструменти, виготовлені з хірургічної немагнітної нержавіючої сталі, щоб відкрити його і не забруднити зразки земним повітрям.

Нагадаємо, фрагменти астероїда Бенну вивчатимуть у Великій Британії.

Реклама: