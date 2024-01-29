Телескоп Хаббл показав спіральну галактику в сузір’ї Геркулеса. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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29 січня 2024

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував спіральну тьмяну галактику UGC 11105 у сузір’ї Геркулеса. 

Вона розташована на відстані приблизно 110 мільйонів світлових років від Землі, повідомляють у NASA. 

На зображенні видно, що галактику оточують низка зірок на передньому плані та фонові галактики.

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В UGC 11105 помітні два спіральні "рукави", що обвиваються навколо ядра, яке яскравіше за обидва з них.  

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Фото: NASA

Зазначається, що саме це вплинуло на те, що галактика має овальну форму, – на кінцях її "рукави" розходяться в широкий ореол із зірок і пилу. 

За словами фахівців, галактику UGC 11105 вважають тьмяною, оскільки вона є приблизно в 14 тисяч трильйонів разів темнішою за Сонце, якщо дивитися на обидва космічних об'єкти із Землі. 

Раніше ми повідомляли, що телескоп Хаббл зазнімкував галактики, які зливаються у "гравітаційному танці". 

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