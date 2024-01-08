В Україні запрацював чат-бот, де можна поскаржитися на зачинене укриття

В Україні запрацював чат-бот, у якому можна повідомити про зачинене укриття під час повітряної тривоги.

Чат-бот доступний у Telegram за посиланням, повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Все просто – ви заповнюєте бот і протягом 1 хвилини мені в Telegram приходить сповіщення, яке ми одразу беремо в роботу і відпрацьовуємо.

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Що важливо: всі скарги буду дивитись особисто. Також одразу це все буде перенаправлятись прямо до відповідальних на місцях", – пише Ткаченко.

Також нещодавно стало відомо, що у "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі.

Фото ілюстративне з "Місто"

Нагадаємо, минулого року у Києві та області ініціювали перевірку укриттів після трагедії 1 червня 2023 року. Тоді у Деснянському районі загинуло троє людей, які не змогли потрапити в укриття.

Згодом у Мінстратегпромі заявили, що ситуація з укриттями у столиці критична, і почали працювати над проєктом "Залізне укриття".

Зокрема, 19 жовтня розпочав роботу портал, де надано інформацію про приведення до ладу укриттів.

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Також у Мінстратегпромі анонсували створення застосунку, за допомогою якого можна буде прокладати детальний маршрут до сховищ.