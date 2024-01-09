Назвала щасливими жінками з грошима: столична комікеса "пожартувала" про вдів

Учасниця гумористичного шоу "Алкоміки" Вікторія Таран пожартувала про вдів, назвавши їх щасливими жінками з грошима.

Ролик, який уже видалили з мережі, з’явився на сторінці "Столичного стендапу". У ньому Вікторія питає: "Знаєш, як називають щасливих жінок із грошима?" І сама собі відповідає: "Вдови".

Згодом жінка перепросила за свій жарт, на сторінці шоу теж написали виправдання, віддалено схоже на вибачення. Однак, громадськість обурена таким гумором у воєнний час.

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"Цей гуморочок – як плювок в обличчя тисячам вдів, мам, дітей, що стали сиротами", – зауважує головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Скриншот з відео

Відреагувала на обурливий жарт і Аліна Михайлова – парамедикиня та наречена загиблого воїна Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Вона наголосила, що він принижує близьких людей загиблих українських воїнів.

"Ми сьогодні ще досі оговтуємося від наших чергових втрат, хлопці відпрасовують свій одяг від крові побратимів, розум і світобачення кожного шукає те, що не дасть психіці зламатися остаточно.

Читаєш новини, в яких знову ракети і дрони летіли вбивати цивільних, серед яких наші рідні. І тут якась ко***на п**да жартує з вдів і якісь ***ані уроди аплодують…", – пише військовослужбовець Степан Радул.

На сторінці "Столичного стендапу" написали, що жарт не відображає їхньої позиції.

"Вікторія не є нашим резидентом. Шоу "Алкоміки" виходить не на нашому YouTube. Так, ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні. Просимо вибачення", – написали коміки.

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Там також оприлюднили і вибачення самої Вікторії Таран. Вона заявила, що не мала на мені образити жінок.

"Я точно не хотіла насміхатися з жінок, які втратили своїх чоловіків. Він не стосувався жінок, які мають чоловіків-воїнів. Дівчата, я дуже прошу вибачення перед вами.

Жарт був невдалим, і в реаліях війни його не можна було публікувати. Тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Далі буду відповідальніше ставитися до матеріалу, який я пишу", – запевнила гумористка.

На сторінці клубу також опублікував пост організатор "шоу" Влад Бивалін.

"Я щиро вибачаюсь перед усіма вдовами України. Цей жарт не мав потрапляти в інтернет. Я недоглядів, тому що сприймав цей жарт в сторону жінок, які шукають "папіків", – такий контекст першочергово і вкладався", – пообіцяв він.

Нагадаємо, у новорічну ніч "Студія квартал 95" випустила номер про переселенку з тимчасово окупованої Херсонщини, яка тільки починає говорити українською. Згодом акторка також перепросила за ніби-то недоречний жарт.