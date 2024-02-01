Таємниці Евересту. Що ви знаєте про найвищу гору у світі та її підкорювачів? ТЕСТ

Еверест або Джомолунгма – найвища гора на Землі, велична і смертельно небезпечна.
Сходження на вершину займає від 7 до 9 тижнів, коштує десятки тисяч доларів та може навіть забрати життя.
У "зоні смерті" лежать понад 200 тіл відчайдухів, які загинули під час сходження.
Утім, мандрівники з усього світу прагнуть кинути виклик смерті та підкорити гору. Це уже свідчить про те, що Джомолунгма унікальна.
Що ви знаєте про дивовижні секрети Евересту, рекорди та найекстремальніші сходження на цю гору?
Перевірте себе у новому тесті "УП. Життя"!
Як називається корінний народ Гімалаїв, який найкраще знає Еверест і регулярно супроводжує альпіністів?
Хто й коли першим в історії підкорив вершину Евересту?
На честь кого Джомолунгмі дали назву “Еверест”?
Яку тварину знаходили найвище на Джомолунгмі?
На якій висоті гори починається “зона смерті”, де дуже мало кисню для людини?
Яка з цих жінок першою підкорила найвищі вершини на кожному континенті, зокрема Еверест?
Чим знамениті мандрівники Рейнгольд Месснер і Пітер Хабелер?
Скільки років було найстарішому підкорювачу Евересту?
Чим знаменитий непальський альпініст Камі Ріта Шерпа?
Що спричинило найбільшу відому трагедію на Евересті, коли в один день загинули 19 людей?
Чим знамените непальське містечко Лукла неподалік від Евересту?
Який з цих фактів про Еверест – правдивий?
instagram/tonya.samoilova
Хто став першою людиною в історії, яка за своє життя здійснила політ у космос і сходження на Еверест?
NASA - http://www.parazynski.com/images
Яка країна має найбільшу кількість сходжень на Еверест?