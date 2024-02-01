Таємниці Евересту. Що ви знаєте про найвищу гору у світі та її підкорювачів? ТЕСТ

5 тисяч м “Зона смерті” – це зона на висоті 8 тисяч метрів і вище, де атмосферний тиск занадто низький для підтримки життя людини протягом тривалого часу. Вижити без додаткових балонів із киснем майже не можливо. У зоні смерті мозок і легені альпіністів відчувають кисневе голодування. Виникає високогірний набряк легенів, мозок набрякає, людина постійно кашляє та блює, підвищується ризик серцевого нападу, інсульту, сліпоти, а оголена шкіра миттєво обморожується. Надмірна популярність гори призводить до “заторів” у зоні смерті, де не можна довго перебувати. Деякі люди годинами стоять у черзі та гинуть, не дійшовши до вершини. А ще із зони смерті майже не евакуйовують тіла загиблих – така складна експедиція загрожувала б ще більшою кількістю смертей. 6 тисяч м “Зона смерті” – це зона на висоті 8 тисяч метрів і вище, де атмосферний тиск занадто низький для підтримки життя людини протягом тривалого часу. Вижити без додаткових балонів із киснем майже не можливо. У зоні смерті мозок і легені альпіністів відчувають кисневе голодування. Виникає високогірний набряк легенів, мозок набрякає, людина постійно кашляє та блює, підвищується ризик серцевого нападу, інсульту, сліпоти, а оголена шкіра миттєво обморожується. Надмірна популярність гори призводить до “заторів” у зоні смерті, де не можна довго перебувати. Деякі люди годинами стоять у черзі та гинуть, не дійшовши до вершини. А ще із зони смерті майже не евакуйовують тіла загиблих – така складна експедиція загрожувала б ще більшою кількістю смертей. 8 тисяч м “Зона смерті” – це зона на висоті 8 тисяч метрів і вище, де атмосферний тиск занадто низький для підтримки життя людини протягом тривалого часу. Вижити без додаткових балонів із киснем майже не можливо. У зоні смерті мозок і легені альпіністів відчувають кисневе голодування. Виникає високогірний набряк легенів, мозок набрякає, людина постійно кашляє та блює, підвищується ризик серцевого нападу, інсульту, сліпоти, а оголена шкіра миттєво обморожується. Надмірна популярність гори призводить до “заторів” у зоні смерті, де не можна довго перебувати. Деякі люди годинами стоять у черзі та гинуть, не дійшовши до вершини. А ще із зони смерті майже не евакуйовують тіла загиблих – така складна експедиція загрожувала б ще більшою кількістю смертей. 8,5 тисяч м “Зона смерті” – це зона на висоті 8 тисяч метрів і вище, де атмосферний тиск занадто низький для підтримки життя людини протягом тривалого часу. Вижити без додаткових балонів із киснем майже не можливо. У зоні смерті мозок і легені альпіністів відчувають кисневе голодування. Виникає високогірний набряк легенів, мозок набрякає, людина постійно кашляє та блює, підвищується ризик серцевого нападу, інсульту, сліпоти, а оголена шкіра миттєво обморожується. Надмірна популярність гори призводить до “заторів” у зоні смерті, де не можна довго перебувати. Деякі люди годинами стоять у черзі та гинуть, не дійшовши до вершини. А ще із зони смерті майже не евакуйовують тіла загиблих – така складна експедиція загрожувала б ще більшою кількістю смертей.