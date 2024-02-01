Suphanat Wongsanuphat/GettyImages
Тест

Таємниці Евересту. Що ви знаєте про найвищу гору у світі та її підкорювачів? ТЕСТ

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1 лютого 2024

Еверест або Джомолунгма – найвища гора на Землі, велична і смертельно небезпечна. 

Сходження на вершину займає від 7 до 9 тижнів, коштує десятки тисяч доларів та може навіть забрати життя. 

У "зоні смерті" лежать понад 200 тіл відчайдухів, які загинули під час сходження.

Утім, мандрівники з усього світу прагнуть кинути виклик смерті та підкорити гору. Це уже свідчить про те, що Джомолунгма унікальна.

Що ви знаєте про дивовижні секрети Евересту, рекорди та найекстремальніші сходження на цю гору?

Перевірте себе у новому тесті "УП. Життя"!

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Почнімо з бази. Яка висота гори Еверест?

GettyImages/Kriangkrai Thitimakorn
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Як називається корінний народ Гімалаїв, який найкраще знає Еверест і регулярно супроводжує альпіністів?

Westend61/GettyImages
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Хто й коли першим в історії підкорив вершину Евересту?

National Geographic
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На честь кого Джомолунгмі дали назву “Еверест”?

prudek/Depositphotos
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Коли українці вперше піднялися на Еверест?

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Яку тварину знаходили найвище на Джомолунгмі?

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На якій висоті гори починається “зона смерті”, де дуже мало кисню для людини?

STR/AFP/Getty Images
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Яка з цих жінок першою підкорила найвищі вершини на кожному континенті, зокрема Еверест?

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Яка з цих тварин була нещодавно виявлена на Евересті?

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Чим знамениті мандрівники Рейнгольд Месснер і Пітер Хабелер?

ServusTV
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Скільки років було найстарішому підкорювачу Евересту?

guinnessworldrecords
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Чим знаменитий непальський альпініст Камі Ріта Шерпа?

instagram/kamiritasherpa
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Що спричинило найбільшу відому трагедію на Евересті, коли в один день загинули 19 людей?

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Чим знамените непальське містечко Лукла неподалік від Евересту?

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Де зберігаються окуляри першого підкорювача Евересту Норґая Тенцінґа?

Shu Zhang/GettyImages
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Який з цих фактів про Еверест – правдивий?

instagram/tonya.samoilova
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Хто став першою людиною в історії, яка за своє життя здійснила політ у космос і сходження на Еверест?

NASA - http://www.parazynski.com/images
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Яка країна має найбільшу кількість сходжень на Еверест?

sansubba/GettyImages
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