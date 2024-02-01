У США студент під час навчального проєкту відкрив новий вид динозаврів. ФОТО

У США 28-річний Кайл Аткінс-Велтман випадково відкрив новий вид динозаврів, коли досліджував скамʼянілості для свого навчального проєкту.
Виявилося, що кістки, які досліджував хлопець, не належать жодному з наразі відомих видів вимерлих плазунів, пише The Washington Post.
У січні 2020 року, коли Кайл здобував ступінь магістра в Канзаському університеті, він розпочав проєкт з дослідження дев'яти видів динозаврів.
Для цього хлопець придбав у колекціонера скам'янілості: стегнову, гомілкову та плеснову кістки динозаврів.
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Студент думав, що рештки належать виду динозаврів Anzu wyliei – птахоподібному динозавру, якого ще називають "Куркою з пекла". Однак кістки виявилися меншими за інші рештки динозавра цього виду.
Він припустив, що скамʼянілості можуть належати іншому молодому й меншому динозавру й надіслав їх для перевірки професору анатомії з університету.
У результаті дослідження виявилося, що рештки не належать ані виду Anzu wyliei, ані будь-якому іншому нині відомому виду динозаврів.
|Фото: Кайл Аткінс-Велтман
Зрештою студент повідомив, що скам'янілості належать виду птахоподібних динозаврів Eoneophron infernalis, який схожий на Anzu wyliei, однак менший за них.
На думку вчених, Eoneophron infernalis були заввишки понад 91 сантиметр і важили близько 72,5 кілограма. Вони мали довгі кігті та ноги, беззубий дзьоб, пір’я на тілі та короткий хвіст.
Вони були на 60 сантиметрів нижчі й на 180 кілограмів легші за динозаврів Anzu wyliei, зазначають науковці.
Наразі рештки нового виду зберігаються в Музеї природознавства Карнегі в Піттсбурзі.
Аткінс-Велтман продовжив роботу над дослідницьким проєктом й нині вивчає тиранозаврів.
Раніше ми розповідали про те, чому діти так захоплюються динозаврами і яка від цього користь.
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