У США студент під час навчального проєкту відкрив новий вид динозаврів. ФОТО

У США 28-річний Кайл Аткінс-Велтман випадково відкрив новий вид динозаврів, коли досліджував скамʼянілості для свого навчального проєкту.

Виявилося, що кістки, які досліджував хлопець, не належать жодному з наразі відомих видів вимерлих плазунів, пише The Washington Post.

У січні 2020 року, коли Кайл здобував ступінь магістра в Канзаському університеті, він розпочав проєкт з дослідження дев'яти видів динозаврів.

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Для цього хлопець придбав у колекціонера скам'янілості: стегнову, гомілкову та плеснову кістки динозаврів.

Студент думав, що рештки належать виду динозаврів Anzu wyliei – птахоподібному динозавру, якого ще називають "Куркою з пекла". Однак кістки виявилися меншими за інші рештки динозавра цього виду.

Він припустив, що скамʼянілості можуть належати іншому молодому й меншому динозавру й надіслав їх для перевірки професору анатомії з університету.

У результаті дослідження виявилося, що рештки не належать ані виду Anzu wyliei, ані будь-якому іншому нині відомому виду динозаврів.

Фото: Кайл Аткінс-Велтман

Зрештою студент повідомив, що скам'янілості належать виду птахоподібних динозаврів Eoneophron infernalis, який схожий на Anzu wyliei, однак менший за них.

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На думку вчених, Eoneophron infernalis були заввишки понад 91 сантиметр і важили близько 72,5 кілограма. Вони мали довгі кігті та ноги, беззубий дзьоб, пір’я на тілі та короткий хвіст.

Вони були на 60 сантиметрів нижчі й на 180 кілограмів легші за динозаврів Anzu wyliei, зазначають науковці.

Наразі рештки нового виду зберігаються в Музеї природознавства Карнегі в Піттсбурзі.

Аткінс-Велтман продовжив роботу над дослідницьким проєктом й нині вивчає тиранозаврів.

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