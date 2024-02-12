У США мати поклала 1-місячне немовля у духовку замість ліжечка: її заарештували

У штаті Міссурі померла 1-місячна дитина, яку поклали спати у духовку замість ліжечка.

Мати, 26-річна Марія Томас із Канзас-Сіті, запевняє, що зробила це випадково. Правоохоронці заарештували її та почали розслідування, пише ABC News.

Поліцію викликав дідусь немовляти. Він повернувся додому після тривожного дзвінка від доньки.

"Я думала, що поклала її в ліжечко, а випадково поклала її в духовку", – сказала йому Марія.

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Трагедія сталась у районі Манхейм Парк в Канзас-Сіті 9 лютого. Поліціянти отримали виклик про немовля, яке не дихало. Прибувши на місце, вони побачили, що у дитини були сильні опіки, та констатували смерть дівчинки.

Наступного дня матері висунули звинувачення у смерті дитини та скоєнні злочину першого ступеню, повідомляє прокурор округу Джексон Джин Пітерс Бейкер.

"Ми розуміємо жахливий характер цієї трагедії, і наші серця обтяжені втратою дорогоцінного життя. Ми віримо, що система кримінального правосуддя належним чином відреагує на ці жахливі події", – пише Бейкер.

Зараз жінка перебуває у слідчому ізоляторі округу Джексон. Якщо Марію Томас визнають винною, їй загрожує від 10 років тюрми до довічного ув'язнення.

Ймовірно, жінка могла потерпати від проблем із ментальним здоров'ям. В одному з Facebook-дописів за кілька тижнів до трагедії Марія скаржилася, що ніхто не піклується про неї та її доньку.

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