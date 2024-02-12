На Волині одруженого чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 16-річної сусідки: йому загрожує до 12 років ув’язнення
У Ковельському районі Волинської області затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної сусідки.
Нетверезий чоловік пізно ввечері 4 лютого потайки незаконно проник у сусідське житло й потрапив у кімнату, де спала дівчина, повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.
Слідчі встановили, що долаючи опір й завдаючи тілесних ушкоджень, чоловік зґвалтував сусідку.
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"До правоохоронців звернулася мама дівчинки", – повідомила речниця поліції Волинської області Ольга Бузлук у коментарі "УП. Життя".
У Волинській обласній прокуратурі нам розповіли, чоловік одружений.
"Він прокрався непомітно до приміщення, в якому тоді сама ночувала дівчинка", – зазначила речниця прокуратури.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру одразу за кількома статтями:
- проникнення до житла (ч. 1 ст. 162 ККУ);
- заподіяні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 ККУ);
- зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 ККУ).
Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що на Київщині засудили чоловіка, який викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати.
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