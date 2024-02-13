В Одеському зоопарку показали "найромантичнішу пару року" серед тварин. ФОТО
В Одеському зоопарку обрали найромантичнішу пару року серед тварин.
Переможцями у номінації стала пара овець, повідомили в зоопарку.
Конкурс "Пара року" проводять щороку на початку лютого, а результати оголошують напередодні свята всіх закоханих – Дня святого Валентина.
Голосування за "найромантичніших" тварин проводили серед користувачів Facebook. У фінал увійшли пари фламінго, левів та овець.
|Пара року. Фото: Одеський зоопарк
В результаті за останніх віддали найбільше голосів – 401.
Вже 14 лютого о 12:00 відбудеться їхнє нагородження.
|Пара левів посіла друге місце у конкусрі-2024
У 2023 році переможцями конкурсу "Пара року" з великим відривом стала пара білих левів. Друге місце виборола пара єнотів-полоскунів, а третє –- пара вивірок.
"УП.Життя" намагалась отримати більше інформації в Одеського зоопарку щодо перможців-2024, однак поки не отримала відповіді.
Нагадаємо, нещодавно зоозахисники поділилися зворушливою історією овечки Прими, яка дивом вижила після обстрілу на Донеччині. Її врятував військовий.
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