В Одеському зоопарку показали "найромантичнішу пару року" серед тварин. ФОТО

В Одеському зоопарку обрали найромантичнішу пару року серед тварин.

Переможцями у номінації стала пара овець, повідомили в зоопарку.

Конкурс "Пара року" проводять щороку на початку лютого, а результати оголошують напередодні свята всіх закоханих – Дня святого Валентина.

Голосування за "найромантичніших" тварин проводили серед користувачів Facebook. У фінал увійшли пари фламінго, левів та овець.

Пара року. Фото: Одеський зоопарк

В результаті за останніх віддали найбільше голосів – 401.

Вже 14 лютого о 12:00 відбудеться їхнє нагородження.

Пара левів посіла друге місце у конкусрі-2024

У 2023 році переможцями конкурсу "Пара року" з великим відривом стала пара білих левів. Друге місце виборола пара єнотів-полоскунів, а третє –- пара вивірок.

"УП.Життя" намагалась отримати більше інформації в Одеського зоопарку щодо перможців-2024, однак поки не отримала відповіді.

Нагадаємо, нещодавно зоозахисники поділилися зворушливою історією овечки Прими, яка дивом вижила після обстрілу на Донеччині. Її врятував військовий.