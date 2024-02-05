До харківського екопарку з евакуації повернули пару білих тигрів

До "Фельдман Екопарку", що під Харковом, повернули з евакуації пару білих тигрів. На черзі – двоє братів.

"До весни ми плануємо привезти ще групу великих хижаків, зокрема, на радість дітлахам, їхніх улюбленців – тигренят", – повідомили на Facebook-сторінці парку.

Однак робота над поверненням інших тварин до екопарку все ще триває.

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До харківського екопарку повернули з евакуації двох білих тигрів. Скріншот з відео: Фельдман Екопарк/Facebook

"Попереду ще дуже багато роботи: далеко не всі вольєри відновлені, не завершене й повне розмінування території екопарку.

Та ми продовжуємо наполегливо працювати, й мета залишається незмінною – повне відновлення "Фельдман Екопарк" і повернення додому всіх наших тварин", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року, "Фельдман Екопарк" потрапив під російський обстріл. Тоді його засновник Олександр Фельдман повідомив, що парк практично знищений – зруйновано вольєри та інфраструктуру.

Повідомлялося, що російські окупанти вбили 5 працівників та близько 100 тварин. Вцілілих мешканців екопарку евакуювали до безпечніших регіонів України.

У травні під час вивезення африканських буйволів команда співробітників і волонтерів потрапила під обстріл. Тоді загинув 15-річний хлопець.