Стокілометрова завіса: вчені розповіли, як планують зупинити танення льодовиків

Науковці із США припускають, що завіса довжиною у 100 кілометрів може врятувати антарктичні льодовики. Вони вважають, що споруда вбереже їх від розмивання теплою морською водою.

Вчені занепокоєні, адже зараз лід тане рекордно швидко, тому потрібно негайно діяти, аби уповільнити процес, пише The Guardian.

Дослідники запропонували вирішення проблеми – проєкт "Завіса морського дна". Він передбачає будівництво стокілометрової завіси, яка буде пришвартована до дна моря Амундсена. Вона підніматиметься приблизно на 200 метрів від дна океану і частково обмежить приплив відносно теплої води, яка набігає на основи прибережних антарктичних льодовиків.

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"Танення льодовиків в Антарктиді може спричинити катастрофічні повені по всій планеті і призвести до того, що сотні мільйонів людей втратять свої домівки. Це буде неймовірно погано для цивілізації, тому ми повинні щось зробити", – сказав гляціолог (кригознавець) Джон Мур з Лапландського університету.

Ця завіса простягнеться вздовж морського дна навпроти льодовиків Твейтса і Пайн-Айленда. Вони перешкоджають сповзанню в океан гігантських льодовикових щитів, які розташовані за ними.

Вчені зазначають, що існує загроза танення цих двох льодовиків. І це цілком реально, оскільки глобальне потепління охоплює цей регіон і спричиняє підвищення температури води в морі. Якщо вони розтануть, це може призвести до підвищення рівня світового океану на три метри.

"На льодовики впливає тепле повітря, яке розтоплює їхню поверхню, але вони також піддаються руйнуванню під дією теплої морської води.

І чим більше теплішають океани в міру того, як планета нагрівається через кліматичні зміни, тим інтенсивніше руйнується лід біля підніжжя цих льодовиків", – розповів Шон Фіцджеральд, директор Центру з відновлення клімату Кембриджського університету.

Створення завіси, яка обмежує потік теплої води до антарктичного узбережжя, може уповільнити руйнацію цих льодовиків і таким чином зменшити ризик їх зникнення, запевнили вчені.

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Окрім цього, вони планують дослідити, які матеріали найкраще підходять для будівництва "морських завіс".

"Ми не збираємося будувати це з одного шару матеріалу, і не шукаємо ідеально герметичну мембрану", – додав Фіцджеральд.

Одна з ідей полягає у тому, щоб використовувати повітря як бар'єр для захисту льодовиків. Вздовж морського дна можна було б прокласти трубу з отворами і прокачувати через неї повітря. Бульбашки, які підніматимуться з неї, зможуть стримувати потік теплої морської води.

Проєкт потребує ще багато досліджень та випробувань. А його реалізація може зайняти роки. З іншого боку, діяти потрібно вже зараз, наголосили вчені.

Нагадаємо, лід в Антарктиді тане непрогнозовано швидко.

Віра Шурмакевич, УП.Життя