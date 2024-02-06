Змінює уявлення: астрономи відкрили раніше невідому галактику

Команда астрономів відкрила нову карликову галактику. Вони побачили її на знімках космічного телескопа Джеймса Вебба.

Як повідомляє Phys.org, це відкриття не було головною метою їхніх спостережень.

Науковий співробітник Університету штату Арізона Тім Карлтон опублікував у науковому журналі Astrophysical Journal Letters дослідження, в ході якого команда вчених розглядала скупчення галактик у рамках проекту JWST Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science (PEARLS).

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Нововиявлену карликову галактику, яку назвали PEARLSDG, випадково помітили на деяких знімках телескопа. Її побачили у тій космічній зоні, де науковці не очікували щось виявити.

Вчені на знімках телескопа Вебба випадково виявили нову карликову галактику. Фото: NASA/ESA

А все через те, що PEARLSDG не має звичних ознак для карликових галактик. Вона не взаємодіє із сусідньою галактикою і не утворює нових зірок. Дослідники кажуть, що це цікавий випадок ізольованої галактики, що перебуває у стані спокою.

"Такі типи ізольованих карликових галактик ми раніше не зустрічали, за винятком небагатьох випадків. Той факт, що ми бачимо цей об'єкт, допомагає нам вдосконалити наші теорії про те, як вони формуються", – сказав Карлтон.

Дослідник каже, що "карликові галактики, які існують самі по собі, утворюють нові зірки". Однак це не про PEARLSDG: вона не утворює їх і не взаємодіє з іншими галактиками.

Нещодавні спостереження за карликовими галактиками виявили велику кількість "ультрадифузних галактик" (тип галактик, які мають слабку поверхневу яскравість і розмиті краї), недосяжних для попередніх великих спектроскопічних досліджень. Ця знахідка свідчить про те, що розуміння кількості карликових галактик може бути неповним.

Ще однією несподіванкою стало те, що окремі зорі галактики можна було побачити на знімках. Ступінь їхньої яскравості дозволив астрономам виміряти відстань до неї – 98 мільйонів світлових років.

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Карликові галактики – найпоширеніші у Всесвіті. Характеризуються низькою яскравістю і мають менше 100 мільйонів зірок, тоді як Чумацький Шлях, наприклад, налічує їх майже 200 мільярдів. Вони формуються завдяки взаємодії темної матерії і газів, що містять важкі елементи ("метали" за астрономічною термінологією).

Це відкриття змінює уявлення астрономів про те, як формуються та еволюціонують галактики. Воно вказує на можливість того, що багато з них перебувають у стані спокою і чекають на своє відкриття. А JWST має інструменти, щоб це зробити.

Нагадаємо, телескоп Вебба виявив найдальшу галактику-двійника Чумацького Шляху.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"