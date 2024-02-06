За тиждень в Києві побільшало хворих на грип, ГРВІ та COVID-19, більшість з них – діти

За тиждень у столиці зафіксували понад 20 тисяч нових випадків зараження. Більшість з них – діти, частка яких становить 55,9% від загальної кількості хворих.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ повідомили, що, порівнюючи з попереднім тижнем, рівень захворюваності виріс на 14,5%.

Особливо швидко він поширюється серед дітей. Минулого тижня виявили понад 11 тисяч нових випадків, понад шість тисяч з них школярі. Захворюваність серед дітей шкільного віку зросла на 23,7%.

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Щоб запобігти поширенню інфекцій, медики закликають дотримуватись правил епідеміологічної безпеки.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Про це для "УП.Життя" розповіла Ірина Лісова, сімейна лікарка Центру первинної медично-санітарної допомоги №2 Дарницького району міста Києва.

Пані Ірина запевнила, що головне подбати про своє здоров’я завчасно. Одним із найкращих методів профілактики є щеплення проти грипу.

"Звичайно, щеплення не гарантує те, що ви чи ваша дитина не захворієте зовсім. Однак, спостерігаючи за хворими, можу сказати, що вакциновані пацієнти мають значно легший перебіг хвороби", – зазначила Ірина Лісова.

Вона рекомендує щеплюватися і дітям (віком від шести місяців), і дорослим. Найкраще це зробити восени, перед сезоном захворюваності. Вакцинуватись слід кожного року.

Лікарка наголосила, якщо у дитини вже є перші ознаки ГРВІ чи грипу, краще її залишити вдома.

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"Дитину не слід вести у школу чи садок. Перебуваючи у групі, вони швидко заражують один одного. Небезпечним є те, що дитина може мати вірус ще до появи перших симптомів. Це наражає на небезпеку інших", – сказала Лісова.

Одними із перших проявів грипу А є висока температура та сухий кашель. Можуть бути також біль у горлі, ломота у тілі, головний біль, рідше нежить та закладеність носа. У кожної людини симптоми можуть відрізнятись.

Отож, аби вберегтися від грипу та ГРВІ, сімейна лікарка Ірина Лісова рекомендує:

при перших симптомах залишитися вдома і не наражати на небезпеку інших; звернутись до лікаря, аби той призначив необхідні препарати для лікування;

ретельно мити руки, можна користуватись антисептиком;

не торкатись обличчя, а особливо ділянок рота, очей, носа;

регулярно провітрювати та зволожувати приміщення;

якщо все ж таки є погане самопочуття, але треба вийти з дому, слід одягнути маску, обов’язково закривши ніс та рот;

заздалегідь робити щеплення, щоб хвороба минула у легшій формі.

Раніше ми розповідали, як відрізнити грип від COVID-19.

Віра Шурмакевич, УП.Життя