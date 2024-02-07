Риби-клоуни, можливо, вміють рахувати до трьох – вчені

Науковці припустили, що риби-клоуни можуть бути здатні до простої арифметики.

Зокрема, риби-клоуни можуть нарахувати щонайменше три смужки на тілі риб-конкурентів, а потім нападати на них.

Про це йдеться у дослідженні з журналу Journal of Experimental Biolog, пише Science.

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Риби-клоуни відомі не лише завдяки фільму "Немо" від Pixar, а й завдяки своєму яскравому забарвленню – білим смужкам на помаранчевому тілі.

Саме ці смужки наштовхнули вчених Окінавського інституту науки і технологій на думку, що риби-клоуни можуть рахувати.

У тваринному світі вміння рахувати допомагає схопити більший шматок їжі та знайти безпечнішу групу. Але тепер японські вчені припускають, що риби-клоуни можуть використовувати найпримітивніший рахунок для розпізнавання собіподібних.

Фото: frenta /Depositphotos

Загалом існує 28 видів риби-клоуна. Науковці спостерігали за анемоновими рибами, у яких є три смужки на тілі.

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Ці риби живуть на коралових рифах поруч з морськими анемонами та сприймають цих істот зі щупальцями як своє середовище проживання.

Незважаючи милий зовнішній вигляд, вони відомі своєю агресивністю. Коли риби помічають представника свого виду, що претендує на їхню анемону, то нападають, кусають і проганяють непроханого гостя геть.

Дослідники перевірили, чи може цей вид розрізняти риб з різною кількістю смужок.

Морська екологиня Кіна Хаяші з команди дослідників ще у 2022 році виявила, що риби-клоуни більше кусають і переслідують дерев'яну рибу-приманку з такою ж кількістю смуг, що й у них самих.

Потім їй стало цікаво, чи може риба насправді порахувати ці смужки.

Разом з командою дослідниця відібрала 50 молодих рибок-клоунів з трьома смужками (A. ocellaris), вирощених в лабораторії, поселила їх в окремі акваріуми, а потім поступово підселяла різних "чужинців".

Риби-чужинці мали різні поєднання помаранчевого і чорного кольорів та від однієї до трьох смуг. Зокрема, в однієї була смужка поперек тіла, як у скунсів.

"Непроханих гостей" відділили від "місцевих", поселивши їх у прозорий бокс, що не передає запаху. Так риби не могли переслідувати чи кусати одне одного.

Утім, "місцеві" риби могли кидатись і витріщатися на чужинців. Це і сталося, коли вони побачили риб із такою ж кількістю смужок, як у себе.

Потім дослідники взяли 120 особин і показували їм риб без смужок, з однією, двома та трьома смужками відповідно.

Вчені порівнювали, чи відрізнялася частота агресивної поведінки стосовно риби-чужинця залежно від кількості смужок на його лусці.

Виявилось, що риби набагато частіше нападали на собіподібних чужинців, які мали 3 смужки. Риби боялися, що конкуренти займуть їхню територію біля анемони.

"Ми дійшли висновку, що A. ocellaris (анемонова риба, підвид риби-клоуна) використовує кількість білих смужок як сигнал для ідентифікації та нападу лише на конкурентів. Ми вважаємо це важливою поведінкою для ефективного захисту свого місця проживання", – йдеться у статті.

За словами Хаяші, наявність смужок точно мала значення. Риби-клоуни агресивно переслідували і кусали приманки з трьома смужками у 10 разів частіше, ніж тих, що були однотонні.

Команда вчених дійшла висновку, що риби-клоуни не лише вміють рахувати, але й використовують цю навичку для захисту домівки від інших риб свого виду.

Водночас американський нейробіолог Джастін Родс налаштований до цього відкриття дещо скептично. Він сумнівається, чи тварини дійсно рахують, чи просто помічають більше білого забарвлення на чужинцях.

Проте Кіна Хаяші впевнена, що справа не в кольорі. Адже, за її словами, у попередніх дослідженнях риба-клоун не реагувала лише на білий колір.

Якщо дослідниці вдасться довести, що риби-клоуни точно можуть рахувати, жінка планує дізнатися, чи народжуються вони з цим умінням.

Нагадаємо, науковці заявили, що найстаріша акваріумна риба Мафусаїл зі США може бути ще старшою, ніж вважалось.