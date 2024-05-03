Крашанки-веселки. 7 натуральних барвників для великодніх яєць

З приходом весни та напередодні Великодня особливо хочеться краси. Але також хочеться красивих великодніх яєць.

За 15-20 хвилин власноруч можна зробити крашанку, писанку чи крапанку. Однак якщо дрібне малювання вам не до душі, то не варто впадати у відчай та купувати стандартні магазинні наліпки.

Спитаєте, чим тоді фарбувати яйця? У домашніх умовах перетворити яйця у яскраві крашанки допоможуть натуральні барвники. До їх складу не входять хімікати, які просочуються крізь шкаралупу, псують яєчний білок та шкодять здоров'ю.

"Українська правда. Життя" зібрала варіанти барвників, які допоможуть зробити крашанки на Пасху майже в усіх кольорах веселки.

Головний секрет, щоб колір був яскравий та рівномірний – перед фарбуванням, яйця потрібно обезжирити. Для цього їх протирають оцтом, спиртом чи горілкою.

Щоб ваші крашанки були ще цікавішими, як трафарети можна використати листочки з вазонів та зелені, резинові гумки, шматочки скотчу чи ізоляційної стрічки, вирізані у цікавих формах.

Як фарбувати яйця в червоний та рожевий

Для яскравого насиченого кольору вичавіть сік зі свіжого буряка та замочіть в ньому попередньо зварені яйця на мінімум три години.

Якщо вам більше до вподоби брудно-рожевий колір, то замочіть яйця у червоному вині.

Буряк або вино легко зафарбують яйця у рожевий. Фото: urban_light/Depositphotos

Як зробити яйця оранжевими або коричневим

Цей спосіб фарбування використовували ще наші бабусі – потрібно зварити яйця у цибулинні.

Більш насиченим вийде колір яєць з темною шкаралупою, а для мармурового ефекту підійдуть білі яйця.

Цибулева шкаралупа надає яйцям незвичного кольору. Фото: ElenaSeiryk/Depositphotos

Для різного відтінку цибулю можна використовувати як золотаву ріпчасту, так і червону, яку ще називають ялтинською.

У коричневий колір яйця також можна пофарбувати за допомогою кави та дуже міцного чорного чаю.

Як зробити яйця жовтими

Сонячні крашанки легко отримати за допомогою куркуми. Потрібно в літр води додати всього три столові ложки змеленої в порошок спеції та зварити у цьому розчині яйця.

Куркума забезпечить яйцям насичений жовтий колір. Фото: urban_light/Depositphotos

Як зробити крашанки зеленими

Зваріть дуже міцний відвар із замороженого шпинату, свіжої кропиви, петрушки чи іншої зелені. Дайте йому настоятись ніч, а потім лишіть в ньому варені яйця на три години.

У такий самий спосіб можна зафарбувати крашанки зеленим чаєм – вийде болотний колір.

Чаєм або шпинатом можна пофарбувати яйця у зелений. Фото: urban_light/Depositphotos

Як пофарбувати яйця у блакитний та фіолетовий

Для отримання блакитного кольору потрібен відвар: наріжте червонокачанну капустину в каструлю, залийте її невеликою кількістю води та кип’ятіть на повільному вогні до 45 хвилин.

Дайте відвару охолонути, потім додайте у відвар 4-5 столових ложок оцту та покладіть туди на 30 хвилин попередньо зварені яйця.

Як пофаробувати яйця капустою Фото: YAY_Images/Depositphotos

Фіолетовий колір можна отримати замочивши вже зварені яйця у свіжовичавленому соці капусти.

Який натуральний бравник дає синій колір

Насичений космічний комір крашанок можна отримати використавши заморожену чорницю чи лохину (потрібна всього жменя).

Розітріть ягоди у пюре, додайте трішки води та замочіть в цьому варені яйця на три години.

У темно-синій колір крашанки також здатен пофарбувати чай каркаде та гібіскус. Відваріть настій (30 хвилин нехай покипить) і додайте до нього яйця – за 10 хвилин у цій чайній гущі яйця отримають новий колір.

Великодні яйця синього кольору Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Як зробити крашанки чорними

Зовсім чорними крашанки здатні зробити ягоди бузини. В ідеалі їх треба зібрати влітку, але можна й придбати.

З ягід потрібно зварити настій та лишити в ньому яйця на три години, а то й на ніч.

Чорні крашанки Фото: prill/Depositphotos

Раніше ми розповідали про те, як розписували яйця наші предки, які унікальні візерунки збереглись і що означають символи на писанках.