Історія "неправомірного засудження": американець 33 роки провів у в'язниці через вбивство дружини

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У США помер 84-річний Джо Брайан – чоловік, якого засудили до 99 років за звинуваченням у вбивстві дружини. Він стверджував, що не робив цього.

Чоловік відбув за ґратами 33 роки і весь час боровся за те, щоб його визнали невинним, пише The Washington Post.

Історія подружжя

Джо Дейл Брайан і його майбутня дружина Міккі Блю вперше зустрілися ще в дитинстві, але втратили зв'язок. Вони відновили його, коли навчалися на магістерських програмах.

Пара одружилася в 1969 році, а згодом переїхала до містечка, де чоловік отримав посаду директора середньої школи.

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Трагедія сталася 14 жовтня 1985 року. За кілька днів до того 45-річний Джо поїхав на конференцію до Остіна, за 190 км від дому.

У день трагедії, приблизно о 9-й вечора, Джо Брайан зателефонував дружині, яка залишилась вдома.

"Я сказав: "Я люблю тебе, побачимося завтра". Вона відповіла: "Я теж люблю тебе. Побачимося завтра". Але цього не сталося", – згадував чоловік в інтерв'ю ABC news.

Деталі вбивства

Тіло дружини Джо – Міккі Браян – знайшли наступного ранку (15 жовтня 1985-го) в їхній спальні.

У неї вистрілили чотири рази з пістолета 357-го калібру, зарядженого дробом, який пара зберігала у будинку, щоб оборонятися від гримучих змій і мідянок у своєму дворі.

У слідчих не було багато доказів: жодних свідків, відбитків взуття чи шин.

Справу зосередили навколо припущення, що містер Брайан непомітно втік зі свого готелю, проїхав додому, скоїв убивство та повернувся до Остіна вчасно для зустрічі на конференції педагогів о 8:30. Мотивом прокурори назвали "відшкодування полісу страхування життя своєї дружини".

Містера Брайана заарештували через вісім днів після смерті Міккі Блю. Ключовим доказом став ліхтарик, знайдений у машині чоловіка з цятками першої групи крові – такої ж, як у загиблої. А ще – і крихітні пластикові частинки на лінзі, які, за словами судових експертів, мали "подібні речовини".

Адвокати обвинуваченого стверджували, що Міккі Брайан часто тримала в руках ліхтарик та доводили, що перша група крові є найпоширенішою.

Доказом невинуватості, який використовував захист, став недопалок, знайдений на підлозі кухні в будинку подружжя. Адже ніхто з них не курив.

Вирок суду

У березні 1986 року чоловіка визнали винним у вбивстві першого ступеня. Його засудили до 99 років ув'язнення.

Але приблизно через два роки Джо звільнили. Тоді судова колегія дійшла висновку, що судовий процес було порушено. Одним з ключових моментів стала відмова судді повторно відкрити справу, адже вартість поліса страхування життя Міккі виявилась набагато нижчою, ніж стверджувала прокуратура.

Під час повторного судового розгляду в червні 1989 року пана Браяна знову засудили, і вирок було оновлено. Апеляції "Техаського проєкту невинності" щодо нового судового розгляду знову відхилили.

"Усі існуючі правові шляхи доведення невинуватості Джо вичерпано", – зазначили в суді.

У в'язниці здоров'я Джо Брайана погіршувалося протягом десятиліть. Йому діагностували застійну серцеву недостатність і встановили кардіостимулятор.

У 2016 році Техаська судово-медична комісія у відповідь на скаргу "Техаського проєкту невинності" визначила, що свідчення у справі Браяна щодо аналізу крові були "абсолютно недостовірними". Але у 2019-му старший головний суддя штату вкотре відхилив повний аналіз ДНК старих доказів. Деякі члени родини загиблої підтримали це рішення.

"Справа Джо пролила яскраве світло на те, як погана наука в кримінальних справах викликає або сприяє неправомірним засудженням", – зазначила провідна адвокатка команди проєкту "Невинність" в Техасі Джессі Фрейд.

Однак 31 березня 2020 року пан Брайан вийшов із в’язниці суворого режиму в Хантсвіллі. Йому присудили умовно-дострокове звільнення.

Попри те, що чоловік так і не виправдали повністю, він сподівався, що його "сага" стала уроком для інших.

"Якщо ви справді невинні, ніколи не припиняйте доводити це. Продовжуйте, тому що єдиний спосіб виправити корумповану систему правосуддя – це продовжувати боротися з нею", – сказав він.

22 вересня у своєму будинку в Х’юстоні Джо Брайан помер через день після свого 84-го дня народження.