"Це рай для неї": в Індії знайшли росіянку, яка жила в печері разом з двома доньками

Жінка завішала вхід до печери червоними сарі - так поселення і помітила поліція

У Індії поліція знайшла у печері громадянку Росії, яка жила там разом з двома малолітніми доньками.

Вона не хотіла звідти "виселятись" і називала це місце "своїм печерним домом", пише The New York Times.

Поселення випадково виявив інспектор поліції, який помітив у лісі поблизу міста Гокарна печеру, завішану "шторами" з червоних сарі.

На місце приїхали правоохоронці. Вони з’ясували, що жінці 40 років, її звуть Ніна Кутіна, а сама вона родом з Росії. Впродовж тижня вона жила у печері разом з двома маленькими доньками, яким по чотири та шість років.

Тут вона займалася йогою та медитувала при свічках, а також готувала їжу на дровах. Стіни печери вона обвішала фотографіями індуїстських божеств.

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"Печери – це рай для неї", – зауважив інспектор поліції Шрідхар.

Разом з правоохоронцями намагався вмовити жінку залишити печеру, враховуючи сильні дощі, небезпечне розташування та наявність у навколишніх лісах великої кількості отруйних змій. Але жінка сказала, що вона "зацікавлена в тому, щоб залишитися в лісі та поклонятися Богу".

Врешті поліції таки вдалося вмовити жінку переселитись до притулку для жінок, яким керує некомерційна організація. Там жінка написала електронного листа своїм родичам російською мовою.

"Наше мирне життя в печері закінчилося – наш печерний дім зруйновано. За роки життя під відкритим небом у гармонії з природою ми знаємо: жодна змія чи тварина ніколи не завдавала нам шкоди", – написала жінка.

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Відомо, що до Індії Ніна Кутіна прибула дев’ять років тому – у 2016 році. Вона мала шестимісячну ділову візу та прямувала до штату Гоа, який особливо популярний серед любителів йоги та медитацій.

Жінка прострочила термін дії своєї візи на рік і в квітні 2018 року врешті виїхала з Індії. Вона попрямувала до сусіднього Непалу, який також є популярним місцем для мандрівників, які шукають духовності.

Вдруге до Індії вона повернулась на початку 2020-го. Згідно з урядовими записами, вона прибула з двома синами та донькою. Її старший син загинув у 21-річному віці в аварії 2024-го року. Де перебуває молодший син, якому зараз 11 років, наразі невідомо.

Встановлено також, що її 6-річна донька народилася в Україні, а молодша – в Індії.

В Індії жінка працювала викладачкою російської мови та літератури. Під час проживання у Гоа декілька разів приїжджала до Гокарни – міста з населенням близько 20 000 мешканців. Тоді вона знайшла печеру у періодично зупинялась у ній для проживання.

Наразі жінку та її дочок відправили до офісу індійського урядового агентства, яке контролює імміграцію. У відомстві наказали тримати її під "пильним наглядом", і зараз урядовці працюють над депортацією її та її дочок до Росії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в Австралії знайшли заблукалу туристку: вона 11 днів спала в печері та пила воду з калюжі.