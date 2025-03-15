5 міфів про лікування гарячки, які ви могли не знати

Часто лихоманка є імунною реакцією організму на грип або ГРВІ, при яких температура тіла досягає понад 38°C. Подекуди люди помилкового трактують свій стан при гарячці – це може призвести до неправильного лікування, яке здатне нашкодити.

Про найпоширеніші міфи про гарячку розповіла сімейка лікарка, експертка Національного порталу з імунізації Оксана Молода, інформує Міністерство охорони здоров'я.

Міф 1. Норма температури тіла – 36,6°C

Подекуди люди вважають, що існують точкові нормальні показники температури тіла, однак вони радше коливаються в певному діапазоні. Це також стосується серцебиття, частоти дихальних рухів та багатьох інших показників.

Нормальна температура тіла залежить від віку людей і становить:

для дітей до року – від 35,5 до 37,5 °C;

для дітей віком понад рік та дорослих до 65 років – від 35,8 до 37,2 °C;

для людей літнього віку – від 35,5 до 36,2 °C .

Як пояснюють в Національному порталі з імунізації, нижчу температуру в людей старшого віку спричиняє сповільнений обмін речовин.

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Міф 2. За високої температури в організмі "згортаються білки"

Підвищення температури тіла вважають індивідуальною реакцію організму, яка зазвичай безпечна. Попри цифри на термометрі, при гарячці слід негайно звернутися по медичну допомогу за наявності:

Інтоксикаційного синдрому, за якого дитина або дорослий відмовляється від пиття. За словами Оксани Молодої, втрата рідини є критично важливою, адже за нестачі води в організмі, висока температура пацієнта не зможе знизитися.

Втрати чи потьмарення свідомості.

Лихоманки в дитини віком до трьох місяців незалежно від стану.

Судом.

Висипання. Особливо небезпечною вважають зміни шкіри, які нагадують синці або зірочок.

Сильного головного болю чи больових відчуттів у животі.

Неможливості зігнути шию.

Проблем із диханням чи інших серйозних симптомів.

Міф 3. Якщо при гарячці в людини холодні кінцівки, треба розширювати судини

Під час підвищеної температури тіла кровообіг централізується у великих органах, зокрема серці, печінці, легенях та мозку. Так організм підтримує їхнє нормальне функціонування. Натомість за таких умов судини шкіри кінцівок можуть спазмуватися, що призводить до локального охолодження.

Як пояснила сімейна лікарка, за гарячки протягом тривалого часу холодні кінцівки не свідчать про ускладнення. Досі кровообіг у кінцівках зберігається завдяки роботі глибоких судин, тому використовувати препарати для розширення судин не варто.

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Міф 4. За показниками температури можна визначити причину хвороби

Існує помилкове уявлення, нібито бактеріальна інфекція обов'язково супроводжується температурою вище 38,5°C. Однак це не правда, адже багато вірусів можуть викликати схожу реакцію організму, каже Оксана Молода.

Наприклад, значне підвищення температури до 39°C, а подекуди навіть 41°C здатен спричинити вірус грипу. Відтак певні показники гарячки не слід вважати маркерами "бактеріальності" або "вірусності" хвороби.

"Це просто індивідуальна реакція організму. Навіть в однієї людини та ж інфекція в різні періоди життя може викликати відмінну температурну реакцію, що є абсолютною нормою", – пояснила лікарка.

Міф 5. Потрібно приймати антибіотики, якщо температура тримається понад три дні

Оксана Молода називає думку про необхідність вживати антибіотики при гарячці протягом понад трьох днів "дуже шкідливою". За її словами, цей міф штовхає пацієнтів на прийом непотрібних препаратів і сприяє підвищенню стійкості бактеріальних інфекцій до ліків через зловживання ними.

Лікарка пояснює, що деякі віруси викликають хвилеподібний підйом температури, як-от штами COVID-19 до "Омікрону". Відтак пацієнти мають підвищення температури в перші дні хвороби, потім відсутність гарячки і знову появу лихоманки.

Антибактеріальні препарати може призначити лише медичний фахівець, якщо виявить у хворого бактеріальні інфекції.

"Якщо в пацієнта висока температура тримається понад три доби незалежно від його самопочуття, слід звернутися до лікаря", – радить Оксана Молода.

Раніше ми розповідали, чому виникає гарячка, що в цей час відбувається з організмом та як полегшити свій стан при лихоманці.