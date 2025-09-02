Вороги для мозку: 5 звичок, які непомітно притупляють розум

Звички, які погано впливають на наш мозок

Під впливом постійного стресу та багатозадачності люди можуть набувати звичок, які шкідливо впливають на роботу мозку. Ба більше, в таких випадках вони навіть не помічають, як їхні розумові здібності знижуються.

Якщо вчасно звернути на них увагу, можна стати продуктивнішим і прокачувати свої здібності.

Про 5 основних ментальних помилок розповів викладач з лідерства у Гарварді Т. Александр Пуутіо для Psychology Today.

Ви не займаєтесь саморозвитком

Більшість вважає, що інтелектуальні здібності є вродженими та незмінними. Втім, це помилкове твердження, насправді ж їх можна розвинути, якщо докладати зусиль.

Відсутність саморозвитку погіршує роботу мозку. Без постійної роботи над собою розумові навички повільно знижуються.

Ви мало спите

Сон – це не лише відпочинок. Під час сну мозок повторює, відновлює та запрограмовує ту інформацію, яку він отримав за день.

Нехтування якісним сном призводить до погіршення:

продуктивності;

когнітивних навичок;

уваги;

памʼяті;

настрою;

реакції.

"Наш мозок підлаштований під ритми внутрішнього годинника, і нам було б набагато краще, якби ми жили за ними", – пояснює Т. Александр Пуутіо.

Ви пʼєте алкоголь

Найчастіше люди завдають шкоди своєму мозку, коли вживають алкоголь, який вбиває нейрони та погіршує здатність міркували логічно та раціонально.

Наукові дослідження доводять, що вживання алкоголю підвищують шанс:

судинних уражень мозку (зокрема, гіалінового артеріолосклерозу) – на 133% для тих, хто вживає алкоголь часто, – на 89% для тих, хто вживав алкоголь у минулому;

– – хвороби Альцгеймера – на 41% для тих, хто вживає алкоголь часто, – на 31% для тих, хто вживав алкоголь у минулому.

Таким чином, навіть помірне вживання алкоголю значно впливає на наші когнітивні здібності.

Припинити вживати алкоголь буде найкращим рішенням не лише для вашого мозку, але й для всього організму.

У вас немає планів та графіків

Щоб наш мозок працював краще, його потрібно змусити працювати. Для успіху потрібне не лише натхнення, але й чіткий план та регулярність.

Існують три чинники, які змушують наш мозок працювати:

цілі;

структура;

дедлайни.

Саме ці аспекти зводять нашу прокрастинацію до мінімуму. Своєю чергою, це впливає на поліпшення виконавчих та когнітивних функцій людини.

У вас токсичне оточення

Експерт порівнює намагання самовдосконалитись у токсичному середовищі із цукерками, залишеними на столі під час дієти.

"Ви можете деякий час чинити опір, але зрештою втрачаєте пильність", – говорить доктор наук.

Розвиватися важко, коли навколо – токсичне оточення, яке постійно критикує та акцентує увагу на негативі. Таке середовище демотивує та заважає рухатись уперед.

Врешті-решт, наш інтелект адаптується до нижчої точки нашого оточення, адже саме негативний вплив є особливо "заразним".

