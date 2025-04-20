10 простих звичок, які допоможуть зберегти здоров'я мозку

Науковці вважають, що 45% випадків деменції можна відстрочити або запобігти їм. Зберегти здоров'я головного мозку та кмітливість допоможуть легкі щоденні звички.

Почати дбати про свій мозок ніколи не рано чи пізно. Однак у цьому питанні час має важливе значення, оскільки пошкодження цього органу неможливо скасувати, розповіла The New York Times професорка неврології з Мічиганського університету (США) Єва Фельдман.

От на які щоденні правила варто звернути увагу, аби зберегти здоров'я мозку.

Не забувайте про шолом

Експерти кажуть, що фізичний захист це найважливіший захід захисту головного мозку. Повторне травмування голови внаслідок черепно-мозкових травм і струсу мозку можуть призвести до хронічної травматичної енцефалопатії. Це захворювання призводить до погіршення когнітивних функцій в цілому, а подекуди викликає деменцію.

За можливості слід уникати ситуацій, які потенційно можуть стати травматичними, особливо нашкодити голові. Водночас при травмонебезпечній діяльності, як-от їзда на велосипеді чи лижах, варто носити шолом, каже Єва Фельдман. Про захисні головні убори також не слід забувати мотоциклістам.

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Бережіть слух

Дослідження доводять, що старші люди з втраченим слухом мають більший ризик розвитку деменції. Науковці вважають, що все через те, що частина мозку, яка обробляє звук, розташована близько до частини, що відповідає за пам'ять.

Інша версія полягає в тому, що люди, які втратили слух, мають менше соціальної активності, тому рідше використовують мозок для сприйняття звуку, що може призводити до його атрофії.

Щоб захистити здатність організму обробляти сенсорні сигнали, слід використовувати затички для вух або шумозахисні навушники, коли перебуваєте в шумних умовах.

Неврологиня Елізабет Бевінс із Каліфорнійського університету радить людям старше 50 та всім, хто часто зазнає впливу гучних звуків, раз на один-три роки проходити перевірку слуху.

Також не варто зволікати з придбанням слухового апарату, якщо здатність слуху погіршилася. Навіть втрата здатності чути на одне вухо може суттєво вплинути на здатність взаємодіяти зі світом, пояснила докторка Шлі Сонг.

Слухові апарати важливо носити не лише, коли виходите з дому, а й вдома.

"Важливо, щоб мозок отримував слухову стимуляцію навіть від шуму навколо", – зауважила Шлі Сонг.

Перевірте зір

Науковці вважають, що зі зниженням когнітивних функцій також пов'язана втрата зору. Дослідження 2023 року показало, що приблизно третина дорослих старше 71 року мали деменцію, а також помірне чи серйозне порушення зору.

Мінімізувати цей ризик можуть регулярні офтальмологічні огляди, носіння окулярів або здійснення операції з корегування зору за потреби.

Шлі Сонг пояснила, що мозок краще встановлює зв'язки та обробляє вхідні дані для тих органів чуття, які він активно використовує.

Прогуляйтеся і замініть крісло на табуретку

Дослідникам відомо, що фізичні вправи корисні для мозку, адже активність збільшує приплив крові та кількість кисню в цьому органі. Навіть невелика кількість щоденних вправ, наприклад прогулянка, може покращити самопочуття та допомогти мозку, радить доцент кафедри радіології Вашингтонського університету Сайрус Раджі.

У цьому також допоможе зодіння кожні 20 хвилин або замінити крісло на інші меблі, які змусять ваше тіло більше утримувати баланс.

"Мінімізуйте сидіння, які повністю підтримують тіло. За можливості використовуйте табуретки, лавки або підлогу", – радить доктор Кевін Бікарт, доцент кафедри поведінкової та спортивної неврології в Каліфорнійському університету.

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Контролюйте рівень холестерину

Ліпопротеїни низької щільності, або "поганий" холестерин, може потовщати артерії, що обмежить приплив крові до мозку та збільшить ризики інсульту та погіршення когнітивних функцій.

"Поганий" холестерин може надходити в організм людини від споживання червоного м'яса, знежирених молочних продуктів та солодких напоїв, наголосив професор судинної неврології Університету Іллінойсу (США) Фернандо Тестаї.

Контролювати рівень холестерину допомагає вживання бобових, цільнозернових, фруктів та овочів. Крім того, цьому можуть сприяти підтримка здорової ваги, регулярна аеробні вправи та вживання ліків за призначенням лікарів.

Доктор Фернандо Тестаї радить регулярно – раз на кілька років або й частіше – перевіряти рівень холестерину.

Підтримуйте гігієну ротової порожнини

Чистота в роті є важливим фактором запобігання інфекціям та захворюванням ясен. Інфекції ротової порожнини можуть поширюватися на пазухи носа, що здатне спровокувати утворення тромбу або проблеми з відведенням рідини в мозку, розповіла Шлі Сонг. Крім того, науковці виявили зв'язок між захворюваннями ясен та деменцією.

За словами науковиці, регулярне чищення зубів ниткою та відвідування стоматолога щонайменше раз на рік може зберегти зуби та ясна здоровими та уникнути проблем у майбутньому.

Приєднайтеся до книжкового клубу

Неврологиня Джессіка Чой каже, що активне соціальне життя запобігає негативним наслідкам ізоляції для здоров'я, зокрема депресії та ранній смерті.

Лікарка стверджує, що її пацієнти, які мають міцніші соціальні зв'язки, зазвичай мають кращий загальний стан здоров'я, ніж ті, що надають перевагу самотності.

"Відсутність цього (активного соціального життя – ред.) може призвести до депресивних епізодів. Навіть вечеря з близьким другом або членом родини раз на місяць має величезне значення для пацієнтів", – порадила докторка Чой.

Вона додала, що депресивні епізоди часто пов'язують зі зниженням когнітивних функцій у літніх людей, але в цьому можуть зарадити навіть книжкові клуби або інші зустрічі в групах за інтересами.

Охочі зберегти здоров'я мозку можуть спробувати знайти однодумців серед спортсменів, любителів тварин чи рукоділля.

Носіть маску, коли якість повітря погіршується

Зростає кількість досліджень, які пов'язують вплив забрудненого повітря з погіршенням когнітивних функцій. Науковці вважають, що дуже дрібні частинки з повітря можуть при потраплянні в мозок викликати хімічні зміни, каже нейробіологиня Дебора Корі-Слехта.

Не всіх шкідливих частинок з повітря можна уникнути, деякі з них мають настільки малий розмір, що прослизають крізь фізичні фільтри. Однак, якщо якість повітря погіршується, мінімізувати вплив допоможе носіння маски та використання повітряних очисників повітря в приміщеннях.

Будьте уважні до стану шиї

Шия постачає до мозку кров, тому травми цієї частини тіла можуть обмежити кровотік і позбавити мозок кисню або викликати тромби. Щоб захистити шию від травм, слід уникати будь-яких раптових поворотів нею.

"Я б уникала масажних пістолетів та масажу глибоких тканин, коли мова йде про шию", – зізнається докторка Сонг.

Фахівчиня радить негайно звернутися до лікаря за підозр на травму шиї.

Добре спіть

Докторка Фельдман каже, що якість та достатня тривалість нічного відпочинку може допомогти залишатися кмітливими та боротися з деменцією.

Покращити сон можна навіть, якщо ви працюєте в нічні зміни і відпочиваєте вдень. Для цього варто придбати затемнені штори, аби допомогти організму правильно регулювати циркадні ритми.

Якщо спати не дають тривожність чи прояви депресії, можна спробувати помедитувати перед сном, каже спеціалістка.

Ведення щоденника сну може допомогти визначити, що саме викликає складнощі з повноцінним відпочинком вночі, людям, які мають із цим складнощі.

"Відпочинок розумом має вирішальне значення для здоров'я мозку, оскільки сон допомагає сформувати спогади та очистити мозок від клітинного сміття", – пояснила Єва Фельдман.

Раніше науковці розкрили простий секрет, який допоможе підвищити швидкість роботи мозку.