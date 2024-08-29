53% харчових відходів утворюється вдома: як зменшити цю кількість і позбутися залишків їжі

До 2030 року ООН прагне удвічі зменшити кількість харчових відходів по всьому світу. Як показують дослідження, більш як половина (53%) таких відходів утворюється у людських оселях.

Європейський форум з питань харчових відходів вирішив зʼясувати, як зменшити кількість продовольчих відходів. Для цього вчені дослідили 78 різних методів, які використовуються у ЄС і Британії, пише The Conversation.

Виявилося, що для значного скорочення харчових відходів необхідне поєднання різних методів, і залученість самих споживачів дуже важлива.

"УП. Життя" зібрала рекомендації від вчених, а також Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), адаптувавши їх до українських реалій.

Як зменшити кількість харчових відходів

Дізнайтеся про проблему

Чимало людей звикли купувати їжу з запасом, а потім викидати продукти не першої свіжості, або замовляти надто великі порції у закладах, які потім неможливо з’їсти.

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За словами фахівців Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, такі звички створюють додаткове навантаження на природні ресурси Землі та шкодять навколишньому середовищу.

Щоб змінити свій побут і допомогти довкіллю, варто дізнатися більше про проблему харчових відходів та їхній негативний вплив на наше сьогодення і майбутнє.

"Коли ми марнуємо їжу, ми марнуємо працю, зусилля, інвестиції та цінні ресурси (як-от вода, насіння, корми тощо), які йдуть на її виробництво, не кажучи вже про ресурси, які йдуть на транспортування та переробку. Одним словом, марнотратство їжі збільшує викиди парникових газів і сприяє зміні клімату", – йдеться на сайті FAO.

Купуйте відповідально

Дослідники Європейського форуму з питань харчових відходів радять людям планувати свій раціон, складати список покупок і дотримуватись його, уникаючи імпульсивного шопінгу. Це допоможе витрачати не лише менше їжі, а й грошей.

Готуйте вдома

Фахівці радять готувати вдома, правильно розраховуючи кількість їжі, яка вам потрібна. Це може не лише зробити харчування здоровішим, а й зменшити кількість викинутої їжі, адже у ресторанах і кафе залишається дуже багато недоїдків.

Обирайте "неідеальні" фрукти й овочі

У FAO рекомендують надавати перевагу овочам та фруктам, які вже не мають ідеальний вигляд, але досі безпечні для споживання.

У супермаркетах люди люблять обирати ідеально свіжі відполіровані плоди, а потім "покинутий" банан із коричневим корінцем чи трохи м’якіший помідор псуються і "вирушають" на смітник.

Також вчені радять віддавати перевагу продуктам, термін придатності яких закінчується, і з’їдати їх швидше.

Використайте холодильник як нагадування

Дослідники радять наклеїти на холодильник наліпки з нагадуванням про харчове сміття, а на самих продуктах чи контейнерах написати строки придатності.

Також можна перемістити старі продукти в передню частину холодильника чи шафи, а нові – покласти позаду.

Значна частина їжі псується, бо її просто не помітили за іншими продуктами чи забули "на дні" холодильника.

Подовжіть продуктам життя

Варто використовувати герметичні контейнери, щоб відкриті продукти довше зберігалися, і закривати упаковки, щоб туди не потрапили комахи.

В умовах відключень електроенергії не варто харчі, які швидко псуються (рибу, великі порції сирого м’яса, продукти з кремами й соусами тощо). Це може бути не лише неекономно, а й небезпечно для здоров’я.

Не всі залишки слід викидати

Якщо ви не з'їли все, що приготували, залишки продукту можна заморозити, засушити або використати як інгредієнт для іншої страви.

Наприклад, якщо ви не можете доїсти сир, додайте його у запіканку. З кістки, яка залишилася від м’ясної страви, можна зварити суп. Трохи перестиглі сливи можуть стати чудовою основою для сливового пирога, а банани – для бананового хліба.

Багато продуктів, які люди звикли очищати, можна їсти зі шкіркою (яблука, кабачки, баклажани, моркву, гарбуз, деяку картоплю тощо). У цвітної капусти чи броколі їстівні не тільки суцвіття, а й стебла.

Зрештою, деякі харчові відходи можна передавати тим, хто їх потребує, – свійським тваринам. Той, хто жив у селі, точно знає, що бадилля від буряків чи надто старі кабачки можна віддати сусідам, які мають худобу в господарстві.

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Як позбутися харчового сміття

Значна частина нашого домашнього сміття може бути перероблена і використана як вторсировина, а решта має вирушити на організовані сміттєзвалища (не стихійні!).

Насамперед сміття варто сортувати (окремо органіку, пластик, скло тощо). У Києві, наприклад, працює сортувальна станція, де вам допоможуть зробити це правильно.

Харчові відходи досить шкідливі для звалищ, тому краще переробляти їх. Компостування – одна з найпоширеніших форм переробки.

Компостувати харчові решки найлегше в умовах сільської місцевості, але у місті це також можливо зробити, створивши публічний компостер в ОСББ.

Детальніше про переробку відходів у місті чи селі читайте тут.