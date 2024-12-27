"Я козачка твоя", сумний хом'як та інші: 8 трендів з українського TikTok за 2024 рік

У 2024 році український TikTok приніс нову хвилю популярності хітів "Я козачка твоя" і "Не стій під вікном", а також запозичував цікаві тренди з англомовного простору.

"УП. Життя" пропонує добірку 8 цікавих трендів, які захопили TikTok у 2024-му.

Згадаймо, як минув рік для контентмейкерів цієї платформи.

"Я козачка твоя", або різниця поколінь

Якщо замість слова "хлопець" ви інколи кажете "кавалер", а замість слова "телефон" – "мобілка", цей тренд для вас!

Ідея в тому, що замість сучасних фраз люди вживають вислови, які були популярні кілька десятиліть тому.

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Зазвичай це кумедні фрази, які багато хто чув від своїх бабусь чи дідусів: "кіно і німці", "мати Василева!", "от паразит", "щоб ти скис" тощо.

На наступний кадр у відео додають елементи одягу чи інші речі, які асоціюються зі старшими поколіннями (хустка, газета, халати тощо), і все це супроводжується уривком із пісні Раїси Кириченко "Я козачка твоя":

"Струменіє зоря і за обрій упав

Місяць яблуком червонобокий.

Я козачка твоя, я дружина твоя,

Пане полковнику мій синьоокий…"

Цікаво, що саме завдяки цьому тренду пісня, написана у 1991 році, отримала нове життя у 2024-му.

Слова "козачки" написала поетеса Надія Галковська, музику – Микола Збарацький, а виконала хіт співачка Раїса Кириченко.

"Сумний хомʼяк"

Мем про сумного хомʼяка (sad hamster) зʼявився в американському TikTok, але українські користувачі його полюбили не менше.

"Сумний хомʼяк" під звуки скрипки – ідеальна ілюстрація до сумних ситуацій або до моментів розгубленості, коли людина почувається маленьким хомʼячком, якого просто треба обійняти.

Окрім відео, з сумним хомʼяком роблять стікери, футболки, вʼязані іграшки та інші речі.

"З нами Мама Тереза й Діва Марія"

11 травня у Швеції відбувся фінал "Євробачення" 2024 року, на якому Україну представляли артистки Jerry Heil і Alyona Alyona.

Перше місце здобула Швейцарія, а Україна з піснею "Teresa & Maria" посіла третє місце і отримала схвальні відгуки від слухачів по всьому світу.

Не дивно, що уривок пісні "З нами Мама Тереза й Діва Марія" завірусився у TikTok.

Наприклад, цей звук використовували студенти, яким підготуватися до іспиту допоможе лише "мама Тереза".

Юлія Тимошенко і штучний інтелект

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відома не лише політичною карʼєрою, а й несподіваними заявами, які інколи розлітаються мережею.

Цього року користувачі українського TikTok використали штучний інтелект і голос Юлії Тимошенко, щоб озвучувати меми.

Були і незвичні кросовери, як-от голос Юлії Тимошенко і музика від "Мами Терези й Діви Марії".

"Ой Марічко, чичері"

Якщо торік українські тіктокери заново відкрили для себе композицію "Пісня буде поміж нас" Володимира Івасюка, то цього року їм сподобалася народна пісня "Ой Марічко, чичері".

Під звук "Ой Марічко, чичері, чичері, чичері! Розчеши ми кучері, кучері, кучері!" показують дивовижну українську природу, танцюють народні танці або показують, як уявляли Запоріжжя у дитинстві.

"Втомлений планктон" для важливих перемовин

У трендах також опинився мем про планктона із мультфільму "Губка Боб: квадратні штани", який супроводжується звуком розчаровання і втоми.

Цей мем ідеально підходить для українців, які знову почули заклики від партнерів до "миру з Росією" або мусили прокидатися по 10 разів за ніч через ракетні обстріли.

Також цей мем можна використати в будь-яких інших ситуаціях, коли вас щось виснажує або дратує.

Даман каже: "МАМААА!"

Даман, який каже "мама!" або "вава!" – TikTok-хіт цього року. В англомовному просторі тварину навіть почали називати awawa – відповідно до звуку, що вона видає.

Українцям також сподобався даман, який кличе маму, і відео під цей звук набрали сотні тисяч переглядів.

Цей звук ідеально підходить до ситуації, коли мама лишила вас самих на касі, або зустріла на базарі подругу і надто довго з нею говорить.

Детальніше про чудернацьке звірятко, яке нагадує гризуна, але насправді є родичем слона, читайте у нашому тексті.

"Аманда, Лінда і Роуз"

Цей тренд закриває цьогорічний перелік, оскільки завірусився в TikTok зовсім нещодавно.

Співак Влад Дарвін переспівав українською мовою свою пісню "Три сестри", яку ще у 2013 році виконав російською мовою на "Фабриці зірок 2".

"У садибі на осонні

Три красуні-доні

Аманда, Лінда і Роуз,

Аманда, Лінда і Роуз"

Під цей звук люди описують якусь "трійку" чогось: своїх проблем, хвороб, професій чи навіть видів озброєння, через яке у місті оголошено повітряну тривогу.

Довго пояснювати, тому просто дивіться:

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