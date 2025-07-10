Зеленська: Понад 80% українців живуть у хронічному стресі та постійній емоційній напрузі

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що переважна більшість (понад 80%) українців живуть у хронічному стресі та страждають від постійної емоційної напруги.

Про це вона повідомила під час пленарної сесії Конференції з питань відновлення України, що проходить 10-11 липня в Римі.

Олена Зеленська зауважила, що українці після пережитих безсонних ночей через російські обстріли часто переживають втому, напругу та відчай. Вона наголосила, що при відновленні країни найважливіше – її люди, адже без них країна перетворюється на "пам’ятник".

"Руйнування – не лише фізичне поняття, а й соціальне, яке проявляється як труднощі, загрози безпеки та психічних страждань. Воно може поширюватися далеко за поле бою і торкатися всіх. Це вже сталося", – пояснила перша леді.

Під час заходу перша леді також звернула увагу на потребу українців в послугах із реабілітації. Вона повідомила, що станом на 2025 рік в Україні працюють 11 тисяч фахівців у цій галузі – у сім разів більше, ніж у 2022 році. За її словами, за останні шість місяців реабілітологи надали допомогу понад 600 тисячам українців.

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"Коли люди потрапляють у лікарні після чергового російського удару, вони мають важкі травми – опіки, поранення від вибухів, роздроблені кінцівки. Врятувати їм життя недостатньо, ми маємо допомогти їм жити повноцінно", – додала Зеленська.

Нагадаємо, у 2024 році соціологічне опитування компанії Gradus Research показало, що 77% українців відчувають стрес і сильну знервованість. Ще 54% громадян зізналися, що страждають від тривожності і напруги, а 47% – поганого настрою та погіршення сну.