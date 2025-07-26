"Краще б нас перестріляли вдома": на Вінниччині селяни виступили проти поселення людей з-під Покровська

Мешканці Добрянки на Вінниччині виступили проти поселення в їхньому селі евакуйованих з-під Покровська бабусь із десятками тварин.

Про це повідомили волонтери благодійного фонду "12 вартових", які допомагали стареньким з переїздом у тиловий регіон.

Журналістка, письменниця та волонтерка Лала Тарапакіна розповіла, що на Вінниччину вдалося евакуювати родину з двох жінок – раніше вони проживали за 3,5 кілометра від лінії бойового зіткнення поблизу Покровська на Донеччині.

Досі вони відмовлялися переїздити з небезпечної території, бо не хотіли покидати десятки своїх собак і котів. Волонтери знайшли їм нову домівку в селі Добрянка, куди перевезли разом із 11 собаками та 34 котами. Активісти додали, що всі чотирилапі стерилізовані та мають необхідні щеплення.

"Зустріли цю родину "гостинно". Односельці зібрались біля будинку та заборонили людям вселятися, вивантажувати та поїти собак. "Тому що собаки", – розповіли волонтери.

РЕКЛАМА:

Евакуйовані жінки викликали на місце представників поліції, які, за словами волонтерів, "виписали акт з постановою виселитися за три дні". При цьому евакуйована родина не отримала копії документа.

"Поліція стала на бік односельців. Староста села теж. Власниця будинку шокована, вона щиро пустила до себе людей, знала про тварин", – додали активісти.

Волонтери стверджують, що така реакція і "тиск" з боку правоохоронців шокував евакуйованих жінок.

"Краще б нас перестріляли вдома", – цитує слова стареньких Таїсія Левченко, яка була присутня під час конфлікту.

Згодом у Могилів-Подільському районному відділі поліції відреагували на інцидент. Там заперечили інформацію про те, що правоохоронці нібито виносили акт щодо виселення евакуйованих людей.

"Ввечері 25 липня до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між жителями села Добрянка та заявницею з приводу утримання собак.

Поліціянти, які здійснювали реагування на повідомлення, прибули на місце події та відібрали пояснення щодо ситуації від обох сторін інциденту. Наразі проводиться подальша перевірка", – стверджують правоохоронці.

Волонтерка Лала Тарапкіна каже, що пізніше поліціянти вкотре навідалися до евакуйованої родини і заперечили вимоги про виселення.

"Сказали, ви не переживайте, все вирішимо, в понеділок ми самі за вами приїдемо, відвеземо в міську раду, допоможемо [...]

Ми будемо добиватися юридичної справедливості. Так, щоб назву села запамʼятала вся країна і це стало безапеляційним прецедентом. Бо непокаране зло завжди призводить до його розмноження", – вважає активістка.

Наразі волонтери шукають нове житло для евакуйованої родини, адже "залишатися в Добрянці не можна".

"Люди гинуть у Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Родинському... Всюди, звідки їм немає куди їхати, якщо вони колись когось приручили.

Тому що там, за 1000 кілометрів від розбомбленого дому, на них чекають "прості люди", які поки що не знають, що вони можуть зробити для цивілізації в Україні, проте точно знають, чого вони не хочуть.

Вони просто не хочуть поруч жодних собак, а їхні власні сидять на метрових ланцюгах, і в кожному дворі – ні, не 34 стерилізовані та вакциновані кішки, а мінірозплідник з десятка котів, що розмножуються непомітно для навколишніх. Непомітно, бо їх топлять. Або закопують, залежно від наявності водойм.

Ей, люди, прокиньтеся. Війна – одна на всіх. Ми можемо бути підтримкою одне одному, шукати рішення та компроміси", – написала Лала Тарапкіна.

Раніше з прикордоння Сумщини вдалося вивезти жінку з 12 собаками. Місцева жителька розповіла, що боялася жити під обстрілами, але не могла виїхати, покинувши своїх улюбленців.