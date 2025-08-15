Американця, який інсценував свою смерть, щоб уникнути покарання, визнали винним у зґвалтуванні

Американця, який інсценував власну смерть і втік зі США, щоб уникнути обвинувачень у зґвалтуванні, визнали винним у сексуальному насильстві щодо колишньої дівчини.

38-річний Ніколас Россі відмовився давати свідчення на свій захист, пише CNN.

За даними прокурорів, потерпіла познайомилася з Россі на сайті електронних оголошень Craigslist. На той час вона жила з батьками та відновлювалася після ушкодження мозку. Пара почала зустрічатися й заручилися приблизно за два тижні.

Прокурори описують Ніколаса Россі як розумного чоловіка, який використав свій шарм, щоб скористатися вразливістю молодої жінки.

За словами потерпілої, він змушував її платити за побачення, ремонтувати його машину, позичити 1000 доларів, щоб його не виселили з квартири, та навіть взяти кредит на купівлю обручок.

Вона стверджує, що незабаром після заручин наречений став агресивним і зґвалтував її в своїй спальні.

Жінка пояснила, що вирішила не звертатися до поліції через зневажливі коментарі батьків. Вона зважилася заявити про напад лише через десять років, коли дізналася, що екснареченого звинувачують у ще одному зґвалтуванні, вчиненому в тому ж році.

Як стверджують слідчі, у вересні 2008 року Россі напав на іншу жінку, з якою зустрічався. Потерпіла звернулася до поліції відразу після інциденту і пройшла необхідні обстеження. Щоправда, через накопичення нерозглянутих справ їхні результати розглянули аж через десять років.

У 2018 році Россі ідентифікували завдяки ДНК-експертизі. Після цього влада штату Юта почала його розшук.

Через кілька місяців після пред’явлення йому обвинувачень в інтернеті з’явився некролог, у якому стверджувалося, що Россі помер 29 лютого 2020 року від пізньої стадії неходжкінської лімфоми. Але поліція його рідного штату Род-Айленд, ексадвокат і колишня прийомна сім’я висловили сумнів, що він справді помер.

Наступного року його заарештували в Шотландії під час лікування від COVID-19 – медперсонал лікарні в Глазго впізнав його характерні татуювання, про які повідомляли в Інтерполі.

У січні 2024 року Россі екстрадували до Юти. Він наполягав, що є ірландським сиротою на ім’я Артур Найт, і що його підставили. Слідчі стверджують, що встановили щонайменше дюжину псевдонімів, якими він користувався роками, щоб уникнути арешту.

Адвокати Россі намагалися переконати присяжних, що потерпіла затаїла образу через те, що чоловік змусив її платити за нього, а тому висунула обвинувачення, щоб помститися.

Однак присяжні округу Солт-Лейк усе ж визнали чоловіка винним у зґвалтуванні, вчиненому в 2008 році.

Суд оголосить йому вирок 20 жовтня. Зґвалтування першого ступеня у штаті Юта карається позбавленням волі на строк від п’яти років до довічного ув’язнення.

"Ми вдячні потерпілій за те, що вона зважилася виступити, навіть через роки після нападу. Ми цінуємо її терпіння, поки ми працювали над тим, щоб повернути обвинуваченого до округу Солт-Лейк.

Потрібні були мужність і відвага, щоб вийти на трибуну та подивитися в очі своєму нападнику, щоб притягнути його до відповідальності", – зазначив окружний прокурор Солт-Лейк Сім Гілл.

Раніше у Норвегії колишнього сімейного лікаря засудили за сексуальне насильство щодо 94 пацієнток, наймолодшій з яких було 14 років.