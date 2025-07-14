Жизель Пеліко, яка публічно заявила про десятиліття зґвалтувань, отримала найвищу нагороду Франції

72-річну француженку Жизель Пеліко, яка публічно свідчила про зґвалтування з боку свого чоловіка і десятків інших кривдників, відзначили найвищою державною нагородою Франції – орденом Почесного легіону.

Цю нагороду 13 липня присудили 589 людям, які "працюють на загальне благо", повідомляють Euronews та BBC.

Президент Франції Еммануель Макрон відзначив Жизель Пеліко за її силу і мужність, підкресливши, що "її гідність зворушила та надихнула не лише Францію, а й увесь світ".

Пані Пеліко стала відомою після того, як відкрито подала позов проти власного чоловіка, який протягом десятиліття організовував її зґвалтування.

Жизель Пеліко відмовилася від анонімності та погодилась на відкритий розгляд справи, привернувши увагу громадськості до теми сексуального насильства.

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Пеліко закликала інших жінок добиватися справедливості й наголошувала, що соромно має бути кривдникам, а не потерпілим.

"Я хочу, щоб усі жінки, яких зґвалтували, сказали: якщо мадам Пеліко зробила це, я теж зможу", – говорила вона.

Окрім Пеліко, кавалерами ордену Почесного легіону стали й інші відомі француженки: історикиня Мона Озуф, гумористка Софія Арам, акторка Леа Друккер, композиторка Грасіян Фінзі, письменниця Емілі Фреш та інші.

Колишні міністри Ерік Дюпон-Моретті, Станіслас Геріні, Стефан Ле Фолл та Олів’є Веран також отримали звання кавалерів ордена Почесного легіону.

Ще один колишній міністр, Бруно Ле Мер, а також колишній генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер були удостоєні звання офіцерів ордена.

Серед нагороджених є і музикант Фаррелл Вільямс, який народився у США та нині є артдиректором паризького модного дому Louis Vuitton.

Загалом звання кавалера отримали 497 людей, офіцера – 68, командора – 18, великого офіцера – 4, а ще двоє були нагороджені Великим хрестом ордена.

Нагадаємо, про кейс Жизель Пеліко стало відомо восени 2020 року, коли її чоловіка заарештували за підглядання за жінками в супермаркеті.

Поліція провела обшук у будинку подружжя і знайшла на комп’ютерах відео зґвалтування непритомної Жизель. Жінка жахливо почувалася і підозрювала у себе онкохворобу, поки поліція не розповіла їй про те, що насправді з нею відбувалося.

Домінік Пеліко організовував зґвалтування дружини з 2011 по 2020 рік: він накачував її наркотиками та запрошував додому незнайомців, а також знущався з дружини сам.

Загалом у різний час свідками або учасниками сексуального насильства над Жизель Пеліко стали понад 80 чоловіків.

У грудні минулого року 72-річного Домініка Пеліко засудили до максимального терміну – 20 років ув’язнення.

Також різні вироки отримали понад 50 кривдників віком від 27 до 74 років. Багато хто з них подав апеляцію.