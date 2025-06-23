Засновник благодійного фонду висміяв мовне питання. Організація його засудила

Артем Герасименко сказав, що не підтримує "цькування" за мову

Засновник благодійного фонду "Дитинство Ukraine" Артем Герасименко опублікував відео, на якому співав російською про "святу Русь". Так він хотів висміяти мовний конфлікт між блогерками Анною Алхім та Оленою Мандзюк.

На відео Артем Герасименко їхав у машині та співав російською "Матінка-земля, біла берізонька, свята Русь". У підписі до відео йшлося: "Давай тихіше, ми їдемо повз будинок Манзюк".

Це відсилка до нещодавнього конфлікту між блогерками Оленою Мандзюк та Анною Алхім. Алхім відома скандальними заявами щодо мовного питання – до прикладу, вона називала жителів західних регіонів України "заводом д*б*лів" через прохання розмовляти українською. Саме за хейт щодо української її критикувала Мандзюк.

Після скандалу відео на сторінках Герасименка в Instagram чи TikTok зникло.

У фонді "Дитинство Ukraine" відреагували на скандал та "відхрестились" від позиції засновника.

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"Команда фонду категорично засуджує дії колишнього працівника Артема. Також хочемо наголосити: ця людина більше не є частиною нашої команди.

Відео, яке він опублікував, глибоко суперечить нашим цінностям, переконанням і принципам. Ми вважаємо неприйнятним використання та просування російської музики чи будь-якого російського культурного продукту", – йдеться у заяві фонду.

Після скандалу Артем також опублікував пояснення, записавши відео російською мовою.

"Це відео було не про підтримку Росії, це був сарказм про цькування, яке ми вважаємо небезпечним. Я не борюся за "рускій мір", я борюсь за Україну незалежно від того, якою мовою тут розмовляють", – сказав чоловік.

Він заявив, що "російська мова" не належить Путіну чи Росії, і ідея того, що "нищення всього російського призведе до перемоги, на його думку, "брехня".

Нагадаємо, раніше блогерка Анни Алхім стала фігуранткою розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема про держзраду.