Астронавт NASA повідомив про "дивний шум" на космічному кораблі: чи загрожує він місії

Інцидент відбувся на Міжнародній космічній станції, що на орбіті Землі

31 серпня 2024 року один з астронавтів екіпажу місії NASA на Міжнародну космічну станцію (МКС) повідомив про "дивні" звуки, які долинали від космічного корабля Boeing Starliner. В організації запевнили, що вони не становлять загрози для космонавтів.

Запис спілкування, на якому чути пульсуючий шум, зробив і поширив метеоролог із Мічигану, США, Роб Дейл на форумі NASA Spaceflight, інформує Space.com.

На ньому чути, як американець Бутч Вілмор звертається по радіо до Управління польотів Космічного центру Джонса (США). Причиною зв’язку став загадковий шум, який виник під час стикування космічного корабля до МКС.

"Через динамік лунає дивний шум. Я не знаю, яка його причина", – говорить Бутч Вілмор на записі.

У відповідь диспетчер управління каже, що загадковий звук, який виникає через рівні проміжки часу, нагадує дзижчання гідролокатора.

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Колишній канадський астронавт Кріс Гедфілд прокоментував ситуацію в дописі в соцмережі X (раніше – Twitter).

"Існує кілька звуків, які я волів би ніколи не чути всередині свого космічного корабля, зокрема той, що зараз лунає з Boeing Starliner", – написав Кріс Гедфілд.

Після поширення запису на інцидент відреагували в NASA. Там повідомили, що загадковий звук припинився, але він не сигналізував про потенційну загрозу екіпажеві чи МКС.

"Пульсуючий звук із динаміка космічного корабля Boeing Starliner, який чув астронавт NASA Бутч Вілмор на борту Міжнародної космічної станції, припинився. Зворотний зв’язок від спікера був результатом аудіоконфігурації між космічною станцією та Starliner.

Аудіосистема космічної станції складна, що дозволяє з’єднувати між собою кілька космічних апаратів і модулів. При цьому зазвичай виникає шум та зворотний зв’язок. Звук, про який повідомив Вілмор, не має технічного впливу на екіпаж, Starliner або роботу станції" – йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, астронавти Суніта Вільям та Баррі Вілмор перебувають на Міжнародній космічній станції від початку червня 2024 року. Тоді вони вирушили в кількаденну подорож.

На заваді вчасному поверненню стали технічні несправності корабля Boeing Starliner, яким астронавти дісталися орбіти Землі.

У NASA вирішили не ставити під додатковий ризик членів екіпажу, тому зворотній шлях додому їм забезпечить транспортний засіб компанії SpaceX у лютому 2025 року.