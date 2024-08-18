Як проводять час астронавти, які застрягли на космічній станції на невизначений час

Американські астронавти Бутч Вілтор і Суні Вільямс вирушили в 10-денну подорож на Міжнародну космічну станцію ще 5 червня. Через технічні несправності вони досі не повернулися додому. Однак космонавти не витрачають час дарма – вони дотримуються напруженого робочого графіка.

Після прибуття на МКС астронавти виконали раніше заплановані завдання – спершу, перевіряли системи зв’язку, життєзабезпечення, живлення та інші пристрої космічного корабля Starliner, пише Time.

Опісля астронавти почали допомагати в науковій діяльності решті команди на Міжнародній космічній станції.

Крім того, Бутч та Суні проводять додаткове технічне обслуговування, як-от ремонт насоса для обробки сечі.

Космонавти не мають часу нудьгувати – вони дотримуються напруженого робочого графіка, який передбачає визначений час на щоденні завдання, перерви та інтервали на прийоми їжі.

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На випадок необхідності вийти у відкритий космос на МКС вони мають скафандри.

Бутч та Суні також не залишаються без їжі – на борту завжди є чотиримісячний запас їжі, кисню та інших критично важливих речей.

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Як інформує Time, космічна стація оснащена шістьма спальними кімнатами – окремими контейнерами розміром з телефонну будку, в якій є спальні мішки і місця для зберігання особистих речей. Також усередині прикріплені до стін два ноутбуки.

Корпуси не є звукоізоляційними, але астронавти можуть скористатися навушниками, аби відволіктися від шуму навколо.

Водночас Вілтор та Вільямс майже не змінювали одяг від червня, адже не мали з собою достатньої кількості речей для тривалого перебування на МКС. Вони також не мають обладнання для того, аби попрати речі. Натомість астронавти просто викидають одяг і періодично замінюють його на новий.

Чисті речі вони отримали минулого тижня завдяки поповненню запасів транспортним засобом компанії Northrop Grumman. Космічний апарат доставив на МКС понад 3,7 тонни вантажу, зокрема одяг, свіжі фрукти та овочі.

Обидва астронавти – колишні пілоти-випробувачі Військово-морських сил США, які мали досвід роботи в дослідницьких програмах. Участь у них стала одною з причин того, чому Бутча та Суні обрали учасниками місії на МКС Crew Flight Test (CFT), повідомляє Space.com.

"Перед їхнім запуском ми обговорюємо номінальну та потенційну неномінальну тривалість місії. Вони завжди готові", – поділився головний астронавт NASA Джо Акаба, який очолює підбір екіпажу.

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NASA уже застосували сценарій надзвичайних ситуацій на випадок, якщо членам екіпажу доведеться залишитися на Міжнародній космічній станції більше, ніж ще кілька тижнів.

За словами Джо Акаба, протягом місії організація продовжує підтримувати постійний зв’язок із Бутчем та Суні. Досі астронавти не демонстрували фізичних чи психологічних проявів того, що не можуть продовжувати брати участь у місії.

"Вони – професіонали, у них усе чудово. Ми всі переймаємося за наш екіпаж, який перебуває на орбіті, і готові зробити все можливе, щоб підтримати їх", – розповів Джо Акаба.

Нагадаємо, наразі американське космічне агентство NASA вирішує, чи космічний корабель Starliner зможе доставити астронавтів назад безпечно.

Фахівці не виключають можливості того, що для цього можуть використати й інший корабель – Crew Dragon компанії SpaceX, однак уже в 2025 році.