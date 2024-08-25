"Їжа космонавтів": чи справді корисна спіруліна і що це таке

Спіруліну називають “їжею майбутнього” та “їжею космонавтів” завдяки її високій поживній цінності (а саме: білковому компоненту) та здатності забезпечити організм значною кількістю поживних речовин у малих обсягах.

Про спіруліну розповідають як про справжній суперфуд та "їжу майбутнього".

Спіруліна є представником мікроводоростей, вона відома завдяки своїй високій поживній цінності та здатності забезпечити організм значною кількістю поживних речовин у малих обсягах.

Та чи насправді корисною є спіруліна і чому саме її NASA обрало як компонент раціону космонавтів у космосі?

"УП. Життя" звернулася до ендокринологині-дієтологині Анастасії Соколової, щоб дізнатися:

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Що таке спіруліна

Спіруліна – це представник синьо-зелених водоростей або як їх ще називають – ціанобактерій. Ці мікроводорості можуть рости в екстремальних умовах, несприятливих для більшості інших організмів, що живуть у воді. Зазвичай її вирощують у штучних або природних озерах, збирають та сублімують (при цьому застосовується технологія вакуумного осушування).

"Спіруліну називають "їжею майбутнього" та "їжею космонавтів" завдяки її високій поживній цінності (а саме: білковому компоненту) та здатності забезпечити організм значною кількістю поживних речовин у малих обсягах", – пояснює лікарка Анастасія Соколова.

Ці мікроводорості привернули до себе увагу науковців, коли у 1988 році NASA опублікувало дослідницьку роботу та сповістило про перспективи споживання спіруліни в космосі. Зараз спіруліна є компонентом раціону космонавтів та входить, до прикладу, до складу енергетичних батончиків.

Добавки зі спіруліною не регулюються FDA (Управлінням з продовольства і медикаментів США), тому немає ніяких гарантій, що продукт, який можна придбати, не містить забруднювальних речовин або має ту кількість спіруліни, яка обіцяна на етикетці.

Висока концентрація білка у спіруліні (до 70% від маси сухої речовини) робить її відмінним джерелом поживних речовин для підтримки життєдіяльності в умовах обмеженого доступу до інших харчових ресурсів. AntonMatyukha/Depositphotos

В чому користь спіруліни

Спіруліна багата на:

Дієтологиня Анастасія Соколова зазначає, що завдяки складу спіруліна може:

сприяти зниженню рівня холестерину ;

мати протизапальні властивості;

підтримувати здоров’я серцево-судинної системи.

Висока концентрація білка у спіруліні (до 70% від маси сухої речовини) робить її відмінним джерелом поживних речовин для підтримки життєдіяльності в умовах обмеженого доступу до інших харчових ресурсів.

Спіруліна справді була предметом наукових досліджень. Однак вона не вказана та не рекомендована як безпосередній метод лікування.

Порошок спіруліни додають до десертів, основних страв, води чи соку. Luisecheverriurrea/Depositphotos

Як і скільки спіруліни можна вживати

Дієтологиня Анастасія Соколова зазначає, що рекомендована доза спіруліни коливається від 1 до 3 грамів на день.

"Оптимальним є починати з низької дози та поступово збільшувати її, щоб оцінювати індивідуальну переносимість та вплив на стан здоровʼя", – каже експертка.

Щодо того, в якому вигляді вживати спіруліну – рекомендацій немає. Спіруліна доступна в різних формах, важливою є концентрація в кожному варіанті. ЇЇ сублімують (метод вакуумного осушування) та зберігають у вигляді порошку або заморожують свіжі мікроводорості у вигляді кубиків. Спіруліна може входити до складу деяких протеїнових та енергетичних порошкових сумішей. Порошок та кубики замороженої спіруліни додають до десертів, основних страв, води чи соку. Тому колір їжі чи напоїв може змінитися до синьо-зеленого та мати специфічний запах.

Експертка Анастасія Соколова каже, що важливо пам’ятати: основне джерело поживних речовин – це харчові продукти та їх різноманіття. Спіруліну ж можна розглядати як додатковий компонент в раціоні.

Зараз спіруліна є компонентом раціону космонавтів та входить, до прикладу, до складу енергетичних батончиків. ©ESA-European Space Agency

Які побічні ефекти та недоліки спіруліни

Хоча спіруліна загалом вважається безпечною, вона може мати деякі побічні ефекти та недоліки – особливо для людей з певними захворюваннями.

Дієтологиня Анастасія Соколова пояснює: побічні дії спіруліни є дозозалежними.

"Якщо не перевищувати рекомендовані дози вживання продукту, то прийом спіруліни не буде викликати жодних симптомів", – зазначає експертка.

Лікарка наводить такі можливі побічні дії спіруліни:

Експертка наголошує, що важливими є умови вирощування синьо-зелених водоростей. Спіруліна, зібрана в дикій природі, становить значний ризик забруднення.

Водорості можуть містити токсини, якщо вони ростуть у водоймі, забрудненій важкими металами, бактеріями або шкідливими частинками, які називаються мікроцистинами. Мікроцистини виробляються синьо-зеленими водоростями як захисний механізм від хижаків.

"Якщо спіруліна вирощена в забруднених умовах, вона може містити токсини, такі як мікроцистини, які можуть негативно впливати на здоров’я, особливо печінки", – каже дієтологиня Соколова.

Рекомендується консультуватися з лікарем перед початком вживання спіруліни, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або ви приймаєте інші ліки для уникнення шкідливих взаємозвʼязків з іншими медикаментами.

Хоча спіруліна загалом вважається безпечною, вона може мати деякі побічні ефекти та недоліки – особливо для людей з певними захворюваннями. Elena Schweitzer/Depositphotos

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Кому краще не вживати спіруліну

Дієтологиня застерігає: спіруліну не можна вживати всім без винятку, адже це стимулююча речовина, яка може підвищити активність імунної системи, провокувати алергічні реакції чи порушити згортання крові.

Протипоказання до застосування спіруліни включають:

аутоімунні захворювання;

Оскільки спіруліна може стимулювати імунну систему, її не рекомендують вживати людям з аутоімунними захворюваннями (наприклад, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз). Експертка каже, що навіть малі дози мають бути обговорені з лікарем.

"Як ендокринолог відмічу, що даних щодо вживання спіруліни при аутоімунному тиреоїдиті немає. Але коментар лікаря в кожній конкретній ситуації з захворюванням щитоподібної залози є обовʼязковим", – наполягає фахівчиня.

фенілкетонурія;

Спіруліна містить фенілаланін, що є забороненим до вживання людям з фенілкетонурією (рідкісним спадковим захворюванням).

алергія;

Згідно з дослідженнями, люди з іншими алергіями частіше негативно реагують на спіруліну, ніж люди без алергії.

"Люди з алергією на водорості або морепродукти можуть також мати алергічну реакцію на спіруліну", – зазначає дієтологиня Анастасія Соколова.

проблеми з нирками або печінкою ;

Спіруліна має високий вміст білка, тому при термінальних формах ниркової та печінкової недостатності, коли в харчуванні значно обмежується кількість білка – вживати її не можна.

порушення згортання крові, або прийом препаратів, що розріджують кров;

Спіруліна має антикоагулянтну активність. Це означає, що вона може розріджувати кров і збільшувати час, необхідний для згортання крові. Згортання крові допомагає запобігти надмірним кровотечам або появі синців при травмах.

Для тих, хто приймає препарати, що розріджують кров, або має порушення згортання крові, спіруліна вважається небезпечною, оскільки вона може зменшити здатність крові згортатися та викликати кровотечі.

Добавки, вітаміни, мікроелементи та інші медикаменти не варто вживати без консультації лікаря.