Зберегти сміття на Марсі: астрономи закликають захистити "космічну спадщину"

Вчені переконані, що варто захистити роботизовані транспортні засоби, що залишились як сміття, та місця посадки на Марсі, щоб допомогти археологам майбутнього.

Про це написали в журналі Nature Astronomy, повідомляє The Guardian.

"Увесь цей матеріал, включно з доріжками від апаратів-дослідників і навіть викинутими частинами цього обладнання, є доказом перших кроків людини у Сонячній системі", – зауважив доктор Джастін Холкомб з Університету Канзасу.

Вчені запевняють, що природне вивітрювання, удари метеоритів, незаплановані аварії, естакади або події поблизу місця посадки ставлять "космічну спадщину людини" під загрозу.

Інші ж вчені наголошують, що варто визначитися, чи може "космічне сміття" становити загрозу для навколишнього середовища Марса або майбутніх місій людини на Червону планету.

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"Кожна подія розселення представляє ключові моменти в довгій історії міграції нашого виду. Залишений матеріал, чи то ручні сокири в Танзанії, чи марсоходи на Марсі, є матеріальними слідами. Ми віримо, що варто задокументувати це для майбутніх поколінь", – зауважив Джастін Холкомб.

Наразі немає єдиного реєстру "космічної спадщини" на Марсі, хоча астрономи зауважують, що варто розширити це поняття й на інші планети, які досліджувала людина.

Наприклад, базу "Транквіліті" Аполлона-11, де Ніл Армстронг і Базз Олдрін зробили перші кроки на Місяці в 1969 році. Або космічний корабель з першої місії СРСР на Венеру у 1970-му.

Схожі заклики до збереження сліду людської діяльності вже лунали. Наприклад, у 2019 році професор Ян Вернер, тодішній голова Європейського космічного агентства, запропонував надати базі Транквіліті особливий статус спадщини.

"Ми маємо зберегти віхи у всіх людських сферах, включаючи космос", – зауважив він.

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Професор Мартін Ріс погодився, що важливо зберігати та захищати такі місця та роботизовані апарати, які вже є на Марсі.

"У музеях можуть бути копії, але справжні речі особливі", – сказав він.

Але Ріс припустив, що не все потрібно зберігати.

"Я не в захваті від того, щоб докладати зусиль для вилучення сміття, розкиданого по поверхні. Хоча важливо контролювати кількість відходів у космосі, щоб уникнути забруднення", – додав він.

Однак вчені розуміють, що контролювати збереження "космічної спащини" доволі важко – на інших планетах немає свідків або спостереження, завдяки якому можна визначити, чому постраждав той чи інший обʼєкт.

"З іншого боку, на Марсі точно немає загрози переповнення туристами в найближчому майбутньому.

Марс, відверто кажучи, схожий на найгірший паб у Сонячній системі – порожній, холодний, сухий і без особливої ​​атмосфери. Тому я, наприклад, не поспішаю відвідувати його", – заявив професор планетних матеріалів Оксфордського університету доктор Джон Вейд.

Нагадаємо, нещодавно науковці знайшли найстарший прямий доказ води на Марсі.