Вчені знайшли найстарший прямий доказ води на Марсі: він прилетів на Землю з космосу

Науковці стверджують, що вода на Марсі могла існувати ще 4,45 мільярдів років тому

Науковці стверджують, що знайшли найдавніший прямий доказ того, що в давньому минулому на поверхні Марса була вода в рідкому стані – важливий елемент середовища для існування життя.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Advances, інформує Space.com.

У ході роботи команда вчених дослідила метеорит марсіанського походження NWA7034, який знайшли в пустелі Сахара в 2011 році. Завдяки своєму незвичайному вигляду космічний камінь отримав другу назву – "Чорна краса" (Black Beauty).

Фото: NASA

Метеорит вважають другим найстарішим камінням з Марса, який коли-небудь виявляли. Вчені раніше встановили, що NWA7034 віком приблизно 2 мільярди років.

РЕКЛАМА:

Однак тепер науковці виявили в ньому ще давніші частини. Вчені кажуть, що внутрішня частина "Чорної краси" сягає віком 4,45 мільярда років.

Усередині ядра каміння розташований мінерал циркон. За допомогою наномасштабного зображення та спектроскопії в ньому знайшли докази попередньої наявності води на Червоній планеті.

Зокрема, команда вчених ідентифікувала залізо, алюміній, ітрій та натрій.

Читайте також : За яких умов на Марсі може вирости перше дерево? Вчені зробили підрахунки

"Ці елементи були додані, коли циркон утворився 4,45 мільярда років. Це свідчить про те, що вода була присутня під час ранньої магматичної активності Марса", – пояснив співавтор дослідження Аарон Кавозі з Інституту Землі та планетарних наук Кертіна (Австралія).

Раніше через сліди водних потоків та стародавніх озер спонукали вчених висунути теорію про наявність води на Марсі у рідкому вигляді приблизно 4,1 мільярда років тому. Ймовірно, тоді водянисту поверхню Марса інтенсивно бомбардували астероїди.

Однак нова робота науковців доводить, що вода могла існувати на Марсі навіть раніше.

"Це нове дослідження веде нас на крок далі в розумінні раннього Марса, визначаючи яскраві ознаки багатих водою рідин від часу формування ядра (йдеться про NWA7034 – ред. ), цим вони надають геохімічні маркери наявності води", – каже Аарн Кавозі.

За його словами, відкриття свідчить про те, що вода – ключовий елемент придатного для життя середовища – існувала на Марсі в період формування кори.

Науковці припускають, що Червона планета втратила свої запаси води мільярди років тому, коли атмосферу планети знищив різкий викид випромінювання від Сонця. Через це водяна пара почала виходити в космос, а не повертатися в рідкому вигляді на поверхню Марса.

Нещодавно китайський марсохід знайшов нові докази на підтримку теорії існування на Марсі величезного океану понад 3,5 мільярда років тому.