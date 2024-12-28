МОЗ: Атестацію медпрацівників не відновлюватимуть до завершення воєнного стану

Українські працівники сфери охорони здоров'я не проходитимуть атестація до завершення воєнного стану

Колегія Міністерства охорони здоров'я вирішила не відновлювати проведення атестації для працівників медичної галузі до завершення дії воєнного стану в Україні.

Рішення ухвалили 26 грудня під час засідання колегії під головуванням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, йдеться на сайті відомства.

Водночас там вирішили реформувати процес атестації медпрацівників з урахуванням впровадження самоврядування у сфері охорони здоров'я.

Йдеться про законопроєкт №10372, відповідно до якого завдання забезпечення якості безперервного розвитку медиків від органів державної влади передадуть працівникам медичної галузі у складі самоврядних організацій.

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Також колегія МОЗ визнала за необхідне розробити та затвердити вимоги до професійного розвитку та критеріїв нарахування балів для всіх працівників сфери охорони здоров'я.

"Відповідний проєкт наказу, яким пропонується затвердити порядок атестації працівників сфери охорони здоровʼя, буде доопрацьовано з урахуванням рішення колегії", – повідомили у відомстві.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький пояснював, про яке самоврядування медпрацівників йдеться в законопроєкті №10372 МОЗ.

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За його словами, після ухвалення змін в Україні створять п'ять палат за спеціалізацією медичних працівників:

лікарі сімейної медицини;

лікарі-спеціалісти;

стоматологи;

медичні сестри та брати;

фармацевти.

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Спершу цей підхід впровадять для декількох груп працівників сфери охорони здоров'я – стоматологів та фармацевтів.

"Суть самоврядування в тому, щоб медики самі вирішували питання, пов’язані з їхньою професією, а не чиновники в кабінетах, як це давно відбувається в країнах ЄС", – зауважив Михайло Радуцький.

Народний депутат додав, що законопроєкт також впроваджуватиме свідоцтво про право на провадження діяльності в медичній сфері, реєстр людських ресурсів у медицині та механізм захисту прав пацієнтів через етичну комісію палат.