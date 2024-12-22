За які послуги лікарні мають право вимагати оплату: що зміниться з 1 січня
З 1 січня 2025 року набирає чинності перелік медичних послуг, які державні та комунальні заклади надаватимуть платно. У липні 2024 року відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що йдеться насамперед про отримання медичної допомоги, яка не входить до Програми медичних гарантій, вартість яких покриває держава.
Також платними з 1 січня 2025 року вважатимуть:
- звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається;
- медичні послуги за договорами з юридичними особами;
- медпослуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до визначеного контингенту.
Пацієнтам доведеться самостійно оплачувати додаткові послуги під час надання основної медичної допомоги, а саме:
- надання медичних послуг за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це не спричинено його медичним станом, а бажанням;
- можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;
- перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за побажанням пацієнта.
Які послуги можна отримати безкоштовно і як це зробити?
Безкоштовною залишається допомога, яка передбачена програмою медичних гарантій. В певних випадках для послуг за програмою потрібне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.
Водночас без направлення в лікарнях можна отримати первинну та екстрену медичну допомогу.
Також українцям не потрібно направлення, якщо вони звертаються до:
- акушера-гінеколога;
- психіатра;
- нарколога;
- стоматолога;
- педіатра;
- фтизіатра;
- лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.
Як оплачувати медичну допомогу в лікарнях?
Платні медичні послуги обов'язково мають оформлювати відповідним документом, який пізніше працівники лікарні вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я.
Оплатити медичну допомогу українці зможуть виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу.
Нагадаємо, з 2024 року українці можуть безкоштовно отримати трансплантацію кісткового мозку та стовбурових клітин, а також людям із проблемами з ментальним здоров’ям надають безоплатну психосоціальну допомогу.