За які послуги лікарні мають право вимагати оплату: що зміниться з 1 січня

Оплатити послуги можна буде лише в безготівковій формі на рахунок медичного закладу

З 1 січня 2025 року набирає чинності перелік медичних послуг, які державні та комунальні заклади надаватимуть платно. У липні 2024 року відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що йдеться насамперед про отримання медичної допомоги, яка не входить до Програми медичних гарантій, вартість яких покриває держава.

Також платними з 1 січня 2025 року вважатимуть:

звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається;

медичні послуги за договорами з юридичними особами;

медпослуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до визначеного контингенту.

Пацієнтам доведеться самостійно оплачувати додаткові послуги під час надання основної медичної допомоги, а саме:

надання медичних послуг за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це не спричинено його медичним станом, а бажанням;

можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;

перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за побажанням пацієнта.

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Які послуги можна отримати безкоштовно і як це зробити?

Безкоштовною залишається допомога, яка передбачена програмою медичних гарантій. В певних випадках для послуг за програмою потрібне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Водночас без направлення в лікарнях можна отримати первинну та екстрену медичну допомогу.

Також українцям не потрібно направлення, якщо вони звертаються до:

акушера-гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

педіатра;

фтизіатра;

лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

Як оплачувати медичну допомогу в лікарнях?

Платні медичні послуги обов'язково мають оформлювати відповідним документом, який пізніше працівники лікарні вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я.

Оплатити медичну допомогу українці зможуть виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу.

Нагадаємо, з 2024 року українці можуть безкоштовно отримати трансплантацію кісткового мозку та стовбурових клітин, а також людям із проблемами з ментальним здоров’ям надають безоплатну психосоціальну допомогу.