Троща російських танкерів у Чорному морі: Міжнародна морська організація звинуватила РФ у недбалості

Аварія російський танкерів у Чорному морі трапилася в грудні 2024 року

Країни-члени Міжнародної морської організації звинуватили Росію в недбалості, що спричинила трощу танкерів з нафтопродуктами в Чорному морі. Там закликали РФ вжити всіх можливих заходів, аби запобігти шкоді для довкілля, яку може спричинити аварія.

Про це йшлося на засіданні підкомітету із запобігання та реагування на забруднення Міжнародної морської організації, яке відбулося наприкінці січня у Великій Британії.

Однією з ключових тем сесії було обговорення наслідків виливу мазуту поблизу Керченської протоки, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Довідково: Міжнародна морська організація (IMO) – спеціалізована міжурядова установа ООН, що відповідає за встановлення стандартів безпеки судноплавства, запобігання забрудненню довкілля із суден та сприяння ефективності міжнародного морського транспорту.

Українська сторона заявила, що через трощу танкерів РФ у Чорному морі відбулися "широкомасштабні негативні екологічні наслідки". Зокрема, йдеться про загибель понад 700 морських птахів та 61 дельфіна внаслідок прямого впливу токсичного мазуту.

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Делегація України додала, що ці випадки є порушенням Росією міжнародного права.

Під час засідання представників України підтримали делегації Австралії, Канади, Японії, Норвегії, Польщі (від імені всіх держав-членів ЄС та Європейської комісії), Великої Британії, Північної Ірландії та США.

Представники цих країн засудили російську збройну агресію та назвали недбалість РФ причиною аварії в Керченській протоці.

"Залучені кораблі не були придатними для свого призначення та екологічної катастрофи можна було б уникнути, якби РФ належним чином дотримувалася правил та норм Міжнародної морської організації", – цитують іноземних колег у Міндовкілля.

Крім того, там закликали Росію вжити заходів з ліквідації наслідків трощі танкерів, а також забезпечити прозорість та підзвітність цього процесу.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Керченській протоці почали тонути два російські танкери з нафтопродуктами на борту. Судна розламало навпіл, через що близько 4300 тонн мазуту почало витікати в Чорне море.

У "Грінпіс Україна" відреагували на інцидент, заявивши, що мілітаризація Чорного та Азовського морів Росією призводить до чергової екологічної катастрофи.

На початку січня 2025 року мазутні плями досягли узбережжя Криму, де подекуди досягали довжини до 15 кілометрів. Невдовзі нафтопродукти дісталися берегів Азовського моря.

Згодом на Одещині виявили птахів, обмазаних маслянистою рідиною. Одна з "мазутних" тварин померла.