Коштують $500 тисяч: в Австралії поліція вилучила у чоловіка понад 3 тисячі яєць рідкісних птахів

В Австралії поліція викрила чоловіка, який зберігав удома понад 3 тисячі пташиних яєць, зокрема від видів, що перебувають під загрозою зникнення.

62-річний тасманієць з міста Хобарт збирав їх із гнізд у дикій природі, а потім продавав іноземцям, повідомляє АВС News.

Правоохоронці вилучили у зловмисника 3404 яйця, які коштують від 400 до 500 тисяч доларів. Усі вони були видуті, тобто не містили білка та жовтка.

Наразі триває аналіз, щоб підтвердити, яким видам вони належать. Дослідники вважають, що серед них точно є яйця діамантниці тасманійської, яка живе лише на острові Бруні в Тасманії, прудкого папуги та сірощокого альбатроса.

DCCEEW/АВС

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Поліція викрила "колекціонера" завдяки європейській операції проти нелегальної торгівлі птахами.

"Припускаємо, що він був причетний до збору пташиних яєць у дикій природі та торгівлі як австралійськими місцевими птахами, так і птахами, занесеними до списку CITES", – сказав представник департаменту зміни клімату, енергетики, навколишнього середовища та водних ресурсів.

Фігурант є громадянином Австралії та проживає у штаті Тасманія, а його клієнтами були покупці з Європи. Нині він перебуває під слідством.

Нагадаємо, раніше у Британії знайшли ціле яйце часів Римської імперії. А у Тасманії відкрили вакансію вигулювача вомбатів!

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