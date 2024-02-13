У Британії знайшли ціле яйце часів Римської імперії: у ньому зберігся вміст

У Ейлсбері (Великобританія) під час розкопок знайшли давнє пташине яйце, якому майже дві тисячі років.

І хоч воно було знесене на початку нашої ери, у часи Римської імперії, дослідники виявили, що його вміст зберігся, пише CNN.

Вчені виявили це яйце у місті Ейлсбер, що за 80 кілометрів від Лондона, ще у 2010 році – під час археологічних розкопок у межах проєкту Oxford Archaeology.

"Це найстаріше ненавмисно збережене пташине яйце, яке я коли-небудь бачив", – сказав Дуглас Г.Д. Рассел, старший куратор пташиних яєць і гнізд у Музеї природничої історії (NHM).

Вчені знайшли давнє пташине яйце, білок і жовток якого збереглися протягом майже двох тисячоліть. Фото: Oxford Archaeology

Рассел зазначив, що існують й більш старі яйця, вміст яких досі збережений. Наприклад, у Музеї природничої історії (NHM) є серія муміфікованих яєць, ймовірно, розкопаних у Єгипті в 1898 році. Однак до цього часу дослідники не знаходили тих, які збереглися цілими в природних умовах.

Археологи знайшли яйця в ямі, яку, ймовірно, викопали для подачі води для солодження і пивоваріння приблизно в 260-х роках нашої ери. Поруч з яйцями лежали керамічні вироби. Вчені припускають, що коли ямою вже перестали користуватися, їх там залишили як дар богам.

"У римському світі люди, як правило, виконували ритуали і залишали дарунки богам, подібно до того, як сьогодні на удачу кидають монети у фонтани", – сказав Едвард Біддулф, старший менеджер Oxford Archaeology.

Три з чотирьох знайдених яєць були цілими. Але через їхню надзвичайну крихкість два тріснули, щойно їх витягнули. Археологи кажуть, що в цей момент вони відчули "сірчаний аромат".

І лише в серпні 2023 року дослідники виявили рідину всередині одного яйця, яке залишилося. До дослідження долучилися також науковці з Кентського університету. Разом вони провели мікро-КТ-сканування яйця. Воно показало, що яєчний жовток і білок на диво досі збереглися.

"Цікаво, чи зможемо ми використати будь-які сучасні методи візуалізації та аналізу, доступні тут, у Музеї природничої історії, щоб дізнатися, який саме вид птаха відклав ці яйця і яке потенційне археологічне значення вони мають", – зазначив Рассел.

Едвард Біддульф додав, що археологи планують обережно витягнути рідину, щоб краще її вивчити. Це зроблять за допомогою процесу, подібного на видування яйця.

"Ніхто не бачив нічого подібного раніше, тому кожен етап дослідження створює нові моменти з дивовижним потенціалом. Це дуже захоплююче", – сказав Біддульф.

Нагадаємо, вчені просканували унікальне скам’яніле гніздо, вік якого 29 мільйонів років.