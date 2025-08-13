В Австрії біолог назвав новий вид молі на честь дружини до 42-ї річниці шлюбу

Австрійський ентомолог (дослідник комах) Петер Гуемер виявив новий вид молі, який понад століття приймали за інший.

Науковець назвав його Carcina ingridmariae на честь своєї дружини Інгрід Марії – це подарунок на 42 річницю весілля, повідомляє Phys.org.

"Це, без сумніву, найгарніший вид, який я зустрічав за всю свою наукову кар’єру", – сказав він

Міль Carcina ingridmariae довго не помічали через схожість із поширеним видом Carcina quercana, вперше описаним у 1775 році.

Гуемер встановив, що новий вид має понад 6% відмінностей у ДНК та значні морфологічні розбіжності, зокрема в будові статевих органів.

Попри яскраві рожеві та жовті відтінки в забарвленні, міль залишалася непоміченою, поки генетичний аналіз не підтвердив, що це окремий вид.

Новий вид має розмах крил близько 2 см і живе у східному Середземномор’ї – Хорватії, Греції, Туреччині. Його личинки, ймовірно, живляться різними видами дуба, як і у близького родича.

За 35 років роботи Гуемер описав для науки понад 200 нових видів комах, що мешкають у Європі. Нову статтю опублікували в журналі Alpine Entomology.

Нагадаємо, раніше вчені назвали новий вид тихоходів на честь Героя України Біжана Шаропова, а новий вид доісторичної комахи – на честь героїв Небесної Сотні.