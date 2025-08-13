Усі розділи
В Австрії біолог назвав новий вид молі на честь дружини до 42-ї річниці шлюбу

Олена Барсукова — 13 серпня, 18:15
В Австрії біолог назвав новий вид молі на честь дружини до 42-ї річниці шлюбу
Міль Carcina ingridmariae
Петер Гуемер

Австрійський ентомолог (дослідник комах) Петер Гуемер виявив новий вид молі, який понад століття приймали за інший.

Науковець назвав його Carcina ingridmariae на честь своєї дружини Інгрід Марії – це подарунок на 42 річницю весілля, повідомляє Phys.org.

"Це, без сумніву, найгарніший вид, який я зустрічав за всю свою наукову кар’єру", – сказав він

Міль Carcina ingridmariae довго не помічали через схожість із поширеним видом Carcina quercana, вперше описаним у 1775 році.

Гуемер встановив, що новий вид має понад 6% відмінностей у ДНК та значні морфологічні розбіжності, зокрема в будові статевих органів.

Попри яскраві рожеві та жовті відтінки в забарвленні, міль залишалася непоміченою, поки генетичний аналіз не підтвердив, що це окремий вид.

Новий вид має розмах крил близько 2 см і живе у східному Середземномор’ї – Хорватії, Греції, Туреччині. Його личинки, ймовірно, живляться різними видами дуба, як і у близького родича.

За 35 років роботи Гуемер описав для науки понад 200 нових видів комах, що мешкають у Європі. Нову статтю опублікували в журналі Alpine Entomology.

Нагадаємо, раніше вчені назвали новий вид тихоходів на честь Героя України Біжана Шаропова, а новий вид доісторичної комахи – на честь героїв Небесної Сотні.

