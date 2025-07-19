Не лише жеребці: вчені показали, як у табунах коней Пржевальського кобили теж змагаються за владу

У табунах коней Пржевальського ієрархія існує не лише серед самців, а й між самками.

Як розповідають фахівці Чорнобильського біосферного заповідника, кобили теж змагаються за домінування, і ці суперечки можуть бути доволі напруженими.

"У дикій природі соціальна ієрархія - це не просто форма взаємодії, а умова виживання [...]

Коли соціальна структура в табуні чітко сформована і кожен знає своє місце, знижується агресивність і покращується згуртованість. Особливо це важливо у випадку загроз, наприклад, атаки хижаків", – пояснили дослідники.

Вони додали, що в табуні після народження лошати автоматично підвищується статус його матері. Усе через те, що кобила з її потомством потребують більшої кількості ресурсів та захисту. Відтак інші коні дозволяють їй першою підходити до найкращої трави або обирати найбільш захищене місце.

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При цьому поширеним явищем є те, що старші та більш агресивні кобили мають найвищі статуси в табуні. Завдяки цьому вони мають доступ до кращої їжі та вигідних позицій серед коней.

Науковці кажуть, що кобили, як і жеребці, часом вдаються до сутичок. При цьому коні притискають вуха, витягують шиї, кусають одне одного за них, а іноді б’ються задніми ногами.

"Бійки зазвичай короткочасні й завершуються, щойно одна з учасниць визнає поразку. Це дозволяє швидко розставити акценти в ієрархії без тяжких наслідків для тіла.

Спостерігати за агресивною поведінкою диких коней вдається дуже рідко, адже вона проявляється нечасто, але шрами на шиях у кобил у літній період добре демонструють, що сутички час від часу відбуваються", – зауважили фахівці.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Працівники заповідника поділилися світлинами, на яких можна побачити бій, що розпочався з ініціативи кобили. На фото тварина наближається до інших із характерною напруженою поставою та вухами, притиснутими до шиї.

"Ці сигнали чітко вказують – буде спроба "вибити" вищу позицію", – кажуть вчені.

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При цьому сутички між жеребцями часто проходять у ритуальній форми. При виникненні конфліктів коні демонструють вигин шиї, погрожують одне одному та вдаються до коротких двобоїв.

"Лише в період формування нового гарему чи боротьби за владу поєдинки можуть стати серйознішими", – наголосили експерти.

Раніше на території заповідника на Рівненщині виявили новий вид рідкісної фауни – бджолу-тесляра, занесеного до Червоної книги України.