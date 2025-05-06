У заповіднику на Рівненщині вчені виявили рідкісний вид бджіл, занесений до Червоної книги
На території Нобельського національного природного заповідника на Рівненщині вчені виявили новий вид рідкісної фауни – червонокнижну бджолу-тесляра.
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
Незвичайна комаха вирізняється своїми великими розмірами, завдяки яким її вважають однією з найбільших бджіл в Україні. Крім того, вона має незвичайне глянцеве чорне тіло із синьо-фіолетовим відблиском. Впізнати бджолу-тесляра також можна за характерним гулом під час польоту.
Свою назву комахи отримали завдяки будівництву гнізд у деревині. Для цього самки бджіл прогризають ходи в мертвих деревах, старих пнях або конструкціях із цього матеріалу. Там вони облаштовують окремі камери для личинок, яких наповнюють пилком і нектаром.
"Теслярі" не живуть великими роями, як медоносні бджоли. Однак їх також вважають важливими запилювачами. Цей вид бджіл часто можна побачити на квітучих рослинах, де вони збирають нектар і пилок.
Бджола-тесляр внесена до Чернової книги України як вид, що перебуває під охороною. Комахи переважно проживають у Криму та переважно південних регіонах. Подекуди особини цього виду бачили і в інших областях, однак такі знахідки пов’язують із неправильним визначенням виду.
Крім України, бджіл-теслярів можна зустріти в південній частині Європи. Також цей вид проживає на Кавказі, в Туреччині, Ближньому та Середньому Сході, Північній Африці та Середній Азії.
В Україні ці комахи належать до рідкісного виду, чисельність яких знижується через зменшення доступних місць для гніздування, вирубування та випалювання лісосмуг, рідколісь, степових схилів і незаконне колекціонування.
"Попри свій грізний вигляд, бджола-тесляр миролюбна і рідко жалить, якщо її не турбувати. Тож якщо побачите цю бджолу у своєму саду – не лякайтеся. Навпаки, радійте: вона важлива частина природи та ваш надійний помічник у запиленні", – наголосили в Міндовкілля.
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