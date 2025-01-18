Очільник КМВА: Договір про забудову ботсаду Гришка буде розірвано

Національний ботанічний сад імені Гришка у Києві підтвердив розірвання інвестиційної угоди із забудовником.

Про це заявив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника. Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста", – написав Ткаченко.

Скандал довкола ботсаду Гришка

9 січня Державна аудиторська служба України заявила, що Національний ботанічний сад імені Гришка в Києві передав частину своїх територій під житлову забудову всупереч законодавству.

Земельна ділянка по вулиці Садово-Ботанічній, 1 стала предметом інвестиційної угоди. Вона передбачала будівництво житлових і нежитлових будівель, а в обмін на це Ботанічний сад мав отримати частку у збудованих об'єктах.

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Це викликало обурення у суспільстві.

Згодом керівництво Ботсаду заперечило висновки ДАСУ про забудову. Зокрема заступник директора установи Микола Шумик сказав, що йшлося не про зведення житлових об’єктів, а впорядкування господарської зони – капітальний ремонт і розбудову адміністративно-офісних приміщень на її території.

У НАН також заявили, що "від початку не йшлося про житлову забудову на території Ботсаду", а договір "передбачав реконструкцію деяких будівель на території задля збереження національного надбання". Він не набув чинності, бо "не був укладений належним чином".

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову на території ботсаду.

15 січня директорка Ботсаду Наталія Заіменко пообіцяла, що найближчим часом угода щодо реконструкції буде розірвана.