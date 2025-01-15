Скандал довкола ботсаду Гришка: керівництво обіцяє розірвати угоду з інвестором

Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка в Києві планує найближчим часом розірвати угоду з інвестором щодо реконструкції. Таку постанову підготувала Національна академія наук.

Про це повідомила директорка ботсаду Наталія Заіменко під час брифінгу, пише "Суспільне".

Вона зазначила, керівництво готове оприлюднити договір з інвестором, в якому "не йдеться про виділення землі під забудову". Однак наразі зробити це можуть, бо він є конфіденційним.

Тому ботсад звернувся до інвестора із проханням дозволити оприлюднити угоду.

Також Заіменко сказала, що договір вважається таким, що не відбувся.

РЕКЛАМА:

"Інвестор мав через 12 місяців після підписання договору надати інформацію, які саме об'єкти будуть підлягати реконструкції. Такої інформації нам не було надано. Додаткової угоди не було. Інвестор мав надати нам проєктну документацію, яку ми теж не бачили. Тому ми вважаємо, що цей договір, відповідно до чинного законодавства, вважається таким, що не відбувся. І постановою президії НАН цей договір буде розриватися", – зазначила директорка.

Вона запевнила, в угоді йшлося виключно про реконструкцію, а не забудову. Зокрема, це стосувалося першого корпусу, в якому хотіли розмістити банк насіннєвого фонду, адміністративного корпусу, гуртожитку та гаражних приміщень.

"Один корпус у нас взагалі без даху, інший – в аварійному стані, там ситуація критична. Головне – пошук інвесторів, щоб ми могли реалізувати певні сподівання на банк насіння.

Сподівалися, що інвестор залучить міжнародні організації, які дозволять нам виконати певний обсяг робіт, в першу чергу – зосередитися на створенні насіннєвого банку. Інвестору планувалося надати частину приміщень під оренду, під офісні приміщення", – сказала Наталія Заіменко.

Нагадаємо, 11 січня Державна аудиторська служба України заявила, що Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка передав частину своїх територій під житлову забудову всупереч законодавству.

Однак через охоронний статус території забудовник не міг реалізувати свій проєкт протягом 6 років. Попри це, ботсад отримав від інвестора товари, послуги та кошти на суму 2,6 мільйона гривень – зокрема, цибулини тюльпанів та ґрунт.

Незабаром у ботанічному саді заперечили висновки Держаудитслужби. Заступник директорки Микола Шумик підтвердив, що у 2018 році земельна ділянка по вул. Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником.

Однак він стверджує, що в документах йшлося виключно про капітальний ремонт і розбудову адміністративно-офісних приміщень на території господарської зони.

14 січня з’явилася інформація, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити житлову забудову на території ботсаду.