Боєць 80-ї бригади ДШВ, який втратив ноги на війні, освідчився коханій біля підніжжя Говерли

Військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Ігор Зобків, який втратив обидві ноги на війні, освідчився дівчині біля підніжжя Говерли.

Кохана військового Марія сказала йому "так", розповіли у департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

"Ігор Зобків після важкого поранення втратив обидві ноги. Проте це не зупинило його – він на протезах дістався підніжжя Говерли, щоб зробити пропозицію коханій. Його вчинок – нагадування всім нам: справжня любов і сила духу не знають перешкод", – додали у Львівській ОДА.

Цього року на найвищу гору України підіймалися 200 учасників, зокрема воїни 80-ї бригади ДШВ та 2-ї Галицької бригади Нацгвардії.

Фото: Львівська ОВА Фото: Львівська ОВА Фото: Львівська ОВА Фото: Львівська ОВА Фото: Львівська ОВА

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"Погода нам цьогоріч, з одного боку, посприяла, адже було сонячно й у горах не було туману, як попередніми роками. Частина учасників піднялася на гору Кукул, де зараз цвітуть крокуси, а більш підготовлені мандрівники сходили на найвищу вершину України", – розповів керівник департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хім'як.

Обидві групи, які зійшли на вершини гір, за традицією виконали гімн України. Підйом організували у рамках ініціатив "Ліга Нескорених" та "Терапія мандрами".

Окрім реабілітації військових, підкорення гір мало благодійну мету – учасникам вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на дрони DJI MAVIC 3 Thermal на потреби двох бригад.

Раніше у медіа Дрогобиччини писали, що Ігор Зобків – 24-річний військовослужбовець, який долучився до війська у 2018 році.

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6 березня 2022 року Ігор, який був командиром відділення, отримав поранення, підірвавшись на міні. Чоловік став на протези за пів року після поранення, але не зміг відновити зір на одному оці.

Незважаючи на інвалідність внаслідок тяжких травм, військовий повернувся до рідної "вісімдесятки" на тилову посаду.

Нагадаємо, нещодавно ветерани на протезах разом із посестрою підкорили Кіліманджаро – найвищу гору Африки.