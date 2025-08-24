Справа Менендесів: у США у звільненні з тюрми відмовили обом братам, яких засудили за вбивство батьків

У США у достроковому звільненні відмовили 57-річному Лайлу Менендесу – одному з братів, яких у 1996 році засудили до довічного ув’язнення за вбивство їхніх батьків.

Відповідне рішення ухвалила комісія з умовно-дострокового звільнення, однак остаточно долю американця вирішуватиме губернатор Каліфорнії, пишуть The Guardian та CNN.

Попри наявність нових доказів про роки сексуального насильства з боку батька, брату Лайла – Еріку Менендесу – нещодавно також відмовили в достроковому звільненні.

Рішення пояснили тим, що брати незаконно використовували мобільні телефони під час відбування покарання. Ця поведінка кинула тінь на їхні позитивні досягнення при перебуванні за ґратами.

Наявність у Менендесів телефонів означає, що наглядач виправної установи міг контрабандою проносити туди техніку. При цьому вигоду з цього у вигляді податку, ймовірно, отримала тюремна банда.

РЕКЛАМА:

За словами комісарів, мобільні телефони можуть використовувати для замовлення вбивств, перевезення наркотиків у в’язниці та координації нападів на офіцерів.

Ерік Менендес зізнався, що дійсно використовував телефон, але для того, щоб розмовляти з дружиною, дивитися YouTube, порнографію та слухати музику.

Через рік брати зможуть подати запит на адміністративний перегляд рішення. Якщо отримають погодження, то зможуть знову постати перед комісією з умовно-дострокового звільнення через 18 місяців.

Що відомо про справу братів Менендесів?

Брати Лайл та Ерік Менендеси у 1989 році застрелили своїх батьків. На той час їм було 18 та 20 років. Прокурори пояснювали мотив братів бажанням отримати багатомільйонну спадщину.

Після майже 30 років за ґратами історія американців вчергове захопила громадськість завдяки численним фільмам, які зосередилися на жорстокому поводженні, яке, за словами юнаків, вони пережили.

Родина Менендесів наприкінці 80-х років XX століття оселилася в районі Лос-Анджелеса Беверлі-Гіллс. Їхній будинок був розташований в одному з найбільш популярних кварталів.

Ерік Менендес займався тенісом і завдяки своїм досягненням навіть потрапив до національного рейтингу, а Лайл здобував освіту в престижному Принстонському університеті, однак згодом його відрахували за плагіат.

20 серпня 1989 року батьки братів дивилися телевізор у вітальні будинку, коли їхні сини ввійшли в кімнату і всадили в них десятки куль із рушниць 12-го калібру.

Про смерть Кітті та Хосе в поліцію повідомив Лайл зі словами: "Хтось застрелив моїх батьків".

Спершу братів не розглядали як підозрюваних, але пізніше правоохоронці звернули на них увагу.

Перший судовий процес над Менендесами транслювали на телебаченні. Брати заявляли, що вбили батьків через страх за своє життя, адже протягом багатьох років зазнавали сексуального, емоційного та фізичного насильства. Юнаки свідчили, що їхній батько почав їх розбещувати у ранньому віці, а мати про це знала.

Двоюрідні брат і сестра Лайла та Еріка заявили, що знали про домагання до родичів, що тривали багато років. Менендеси казали, що за кілька днів до вбивства батько погрожував їх убити, якщо ті не будуть мовчати про пережите насильство.

Зрештою суддя заборонив захисту використовувати значну частину аргументів щодо жорстокого поводження з братами, зокрема свідчення їхніх родичів.

Лайла та Еріка визнали винними у вбивстві та змові з метою його вчинення і засудили до довічного ув’язнення. За роки за ґратами брати здобули вищу освіту, а також працювали наставниками та опікунами.

Згодом у справі з’явилися нові докази, як-от лист 17-річного Еріка до двоюрідного брата, в якому описано сексуальне насильство з боку батька та те, як йому страшно.

Наприкінці жовтня 2024 року прокурор округу Лос-Анджелес офіційно рекомендував справу до повторного розгляду, аби пом'якшити покарання братам.

"Вони перебувають у в’язниці майже 35 років. Вважаю, що вони сплатили свій борг перед суспільством", – сказав Джордж Гаскон і заявив, що Менендеси зазнали домагань у родині.

Понад 20 членів родини Еріка та Лайла публічно виступили за їхнє звільнення. Серед них була й сестра їхньої матері Джоан Андерсон Вандер Молен.

У травні суд виніс новий вирок братам, зменшивши їхнє покарання до 50 років ув’язнення з можливістю звільнення.