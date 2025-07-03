"Британці скоїли геноцид": Австралія вперше розслідувала знищення аборигенів у штаті Вікторія

Австралійська комісія правосуддя Йоррук заявила, що у ХІХ столітті британські колонізатори здійснили геноцид корінного населення у штаті Вікторія, наслідки якого відгукуються дотепер.

Таких висновків дійшло перше в історії Австралії офіційне розслідування, яке очолили самі представники аборигенських спільнот, пишуть ABC та BBC.

У доповіді зазначено, що насильство, хвороби, масові вбивства, депортації, знищення мови й культури, а також політика асиміляції з 1834 року спричинили "майже повне фізичне знищення" аборигенів Вікторії.

За 20 років після початку колонізації в 1830-х чисельність корінного населення зменшилася з 60 тисяч до 15 тисяч осіб.

"Це був геноцид. Колоніальні системи виключили корінне населення з економічного життя, не давали доступу до освіти, працевлаштування, володіння майном", – йдеться у звіті.

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Для виправлення наслідків колонізації комісія запропонувала 100 рекомендацій, серед яких:

офіційне визнання порушень прав людини;

можливі репарації;

масштабна реформа освітньої системи із залученням громад корінних жителів;

публічне вибачення уряду перед аборигенами, які воювали у світових війнах, але не отримали передбаченої державної підтримки після повернення з фронту;

збільшення фінансування служб, орієнтованих на потреби корінного населення;

розширення представництва аборигенських фахівців у медичних установах.

Попри загальну згоду щодо масштабу історичних злочинів, троє з п’яти членів комісії (С’ю-Енн Гантер, Меґґі Волтер та Ентоні Норт) не погодилися з деякими "ключовими висновками", однак про деталі розбіжностей австралійським журналістам дізнатися не вдалося.

Фото з Facebook-сторінки комісії Йоррук Фото з Facebook-сторінки комісії Йоррук Фото з Facebook-сторінки комісії Йоррук Фото з Facebook-сторінки комісії Йоррук Фото з Facebook-сторінки комісії Йоррук Фото з Facebook-сторінки комісії Йоррук Фото з Facebook-сторінки комісії Йоррук

Прем’єрка Вікторії Джасінта Аллан подякувала комісії за її роботу й заявила, що уряд "ретельно вивчить усі рекомендації".

Вона також підтримала ідею зробити Асамблею корінних народів постійним дорадчим органом при уряді штату.

"Коли ми слухаємо людей – маємо кращі рішення. У цьому й суть договору. І я вірю, що ми як штат до цього готові", – сказала Аллан.

Джилл Ґаллагер, очільниця провідної організації у сфері охорони здоров’я аборигенів Вікторії, заявила, що висновок про геноцид є "беззаперечним".

"Ми не звинувачуємо тих, хто живе сьогодні (тобто нащадків колонізаторів – ред.), за ці злочини. Але саме на нас лежить відповідальність визнати цю правду, прийняти її і примиритися з фактами", – сказала Ґаллагер.

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Розслідування Йоррук тривало понад 4 роки, зібрало 1300 свідчень й охопило широкий спектр питань від прав на землю і воду до культурного знищення, економічного відчуження та системної нерівності, яка, за даними звіту, існує досі.

Комісія вже не вперше звертається до уряду із пропозиціями щодо прав корінного населення. У 2023 році вона оприлюднила проміжний звіт, у якому задокументувала масштабні порушення прав людини у системах кримінального правосуддя та захисту дітей.

Тоді експерти прописали 46 рекомендацій, зокрема – припинити ув’язнення дітей до 16 років і створити незалежний орган для розгляду скарг на поліцію.

Наразі уряд повністю підтримав лише 6 із них. Частину ключових ініціатив, як-от реформу застави, було відхилено.

Подібні розслідування розпочинали і в інших штатах, але не всім комісіям вдалося досягти бодай якихось результатів. Наприклад, у Квінсленді після зміни уряду на консервативний розслідування було повністю скасоване.

Довідково: Колонізація Вікторії почалась у другій половині XVIII ст, коли у 1770 році капітан Джеймс Кук проголосив східне узбережжя Австралії власністю Британії попри заселеність цих територій.

Після прибуття Першого флоту у 1788 році почалась хвиля інфекційних хвороб, а з 1830-х – масове насильство та етнічні чистки.

У штаті Вікторія проживали десятки корінних народів, яких разом називають "Першими людьми Вікторії" (First Peoples of Victoria).

Назва комісії Yoorrook, створеної у 2021 році, походить з мови Wemba Wemba, яку використовують народи в північно‑західній частині штату. Yoorrook перекладається як "правда".