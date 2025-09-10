Суд у Південній Кореї через 61 рік виправдав жінку, яка відкусила нападнику частину язика

Жінку виправдав суд через 61 рік після інциденту

У Південній Кореї суд виправдав жінку, яка 61 рік тому відкусила нападнику частину язика.

Про вирок суду, винесений 10 вересня, повідомляють BBC та The New York Times.

"Я, Чой Маль Джа, нарешті невинна!" – вигукнула 79-річна жінка після того, як районний суд міста Пусан назвав її вчинок "виправданою самообороною".

Жінка домагалась повторного розгляду справи з 2020 року.

Що відомо про справу?

У травні 1964 на 18-річну Чой Маль Джа напав незнайомець. Він притиснув дівчину до землі, сів на неї верхи та спробував запхати язика їй у рот. Вона відкусила йому невелику частину язика, близько 1,5 сантиметра, і втекла.

Жінка переконана, що саме через опір їй вдалося уникнути сексуального насильства і врятуватися.

Через два тижні нападник разом із друзями увірвалися до будинку Чой і погрожував вбити її батька.

Згодом він подав до суду на дівчину за те, що вона нанесла йому тяжкі тілесні ушкодження. Тоді ж Чой заявила в поліцію про спробу зґвалтування, незаконне проникнення та залякування.

Однак суд не взяв до уваги те, що жінка оборонялась від нападника. У 1965 році її засудили до 10 місяців ув'язнення. Також їй призначили два роки іспитового терміну.

Чоловіка звинуватили лише у незаконному проникненні в будинок та у шантажі, але не у спробі зґвалтування. Йому дали лише пів року ув’язнення та рік іспитового терміну.

Адвокати жінки розповіли, що прокурори та судді звинуватили Чой у "каліченні молодого чоловіка" та запитали, чи хотіла б вона врегулювати справу, вийшовши заміж за свого нападника.

Жінка не хотіла змиритись з цією несправедливістю. Коли їй виповнилось 60, вона вступила до коледжу, щоб вивчити тему прав людини та захисту жінок. У 2020 році, натхненна рухом #MeToo, через 56 років після інциденту вона подала заяву про повторний розгляд справи.

Спершу суд в Пусані відхилив її вимогу. Але у грудні 2024 року Верховний суд наказав провести повторний розгляд, оскільки, на думку суддів, "право Чой Маль Джа на справедливе правосуддя було порушене".

"Я не могла залишити цю справу без відповіді... Я хотіла заступитися за інших жертв, які поділяють таку ж долю, як і моя", – зазначила жінка після рішення суду.

Відомо, що на засіданні не було чоловіка, який напав на жінку в 1961-му. Крім цього, в суді так і не назвали його ім’я.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Франції до 20 років тюрми засудили Домініка Пеліко, який роками організовував зґвалтування своєї дружини Жизель.