Рятувалися вентиляторами: у мережі завірусилося відео зі "спекотного" весілля чернівецької пари

Валентин та Аліна одружилися попри спеку, а відео "залетіло" у ТікТок

У соцмережах завірусилося відео з весілля чернівецької пари, на якому гості рятують молодят від спеки мінівентиляторами.

Відео у ТікТок опублікувала фотографиня Ліна Гарабажій, яка знімала це весілля.

На відео – молодята Валентин та Аліна, які одружилися попри спеку +37 градусів, розповіла фотографка у коментарі "УП. Життя".

"Складно працювати, адже весілля починається о 8-8:30 ранку і закінчується о 22-23 годині. Практично 15 годин на ногах. Коханню, як кажуть, немає погоди...

Я фотографую весілля вже 13 років, тому працюю в будь-яких умовах. Плюс, зараз дуже мало роблять таких традиційних весіль, тому я навпаки аж із завзяттям фотографувала", – розповіла Ліна.

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Ліна показала кадри обрядів викупу нареченої та вінчання. На відео видно, як під час вінчання хтось із гостей тримає невеликий вентилятор біля обличчя нареченого.

За словами фотографки, усім гостям було дуже жарко, але костюми купували заздалегідь, перш ніж прийшла аномальна спека.

Перше відео про весілля уже набрало понад 3 млн переглядів, а ще одне – 560 тисяч.

Нагадаємо, раніше інспекторку Львівської митниці звільнили через відео у ТікТок, на якому вона показала вбрання за 8 тисяч доларів.